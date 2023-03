Ortsmitte Bad Wiessee: Parkplatz statt grünem Anger

Teilen

Mammut-Baustelle: Wegen des schlechten Bodens kann die geplante Tiefgarage nur in stark reduziertem Maße realisiert werden. Ein Parkdeck soll Abhilfe schaffen. © Stefan Gernböck

Bad Wiessee – Das Bauvorhaben am ehemaligen Hotel Ritter in Bad Wiessee war genehmigt, erste Arbeiten laufen. Doch jetzt muss umgeplant werden. Schuld ist der Boden.

Eines stellte Bauherr Marcel Dittrich zu Beginn der Sitzung klar: An der geplanten oberirdischen Bebauung werde nicht gerüttelt. Das Konzept sieht eine Bebauung des Areals um das ehemalige Hotel Ritter in Bad Wiessee mit insgesamt sechs Gebäuden vor, die zwei Plätze umfassen. Neben 38 Mietwohnungen sollen darin auch Ferienwohnungen, drei Einkaufsmärkte und Geschäfte Platz finden, außerdem ist die Unterbringung von Gastronomie geplant.

Doch unterirdisch muss der Investor ungewollt deutliche Abstriche machen. Wegen der schlechten Bodenverhältnisse muss die eigentlich zweigeschossig geplante Tiefgarage auf eine Ebene reduziert werden. Damit verringert sich die Anzahl der Stellplätze von 400 auf nur mehr 90 Plätze. Um den Bedarf an Parkraum dennoch decken zu können, musste also eine Alternative gefunden werden, sagte Architekt Thomas Schonder vom Planungsbüro Auer Weber. Die Lösung des Problems kostet einen Teil der geplanten großzügigen Begrünung des Grundstücks. Oberhalb der drei Märkte, die baulich in die Hangneigung Richtung Westen, also zur Ludwig-Thoma-Straße, eingebettet werden sollen, war ursprünglich eine großzügige Grünanlage geplant. Diese Planung wird nun zugunsten eines Parkdecks verworfen, das für 100 Autos Platz bieten soll.

Um den Bewohnern den Blick auf eine „Blechwüste“ zu ersparen, wird die Parkfläche mit einer Pergola kaschiert, die bepflanzt werden soll, führte Dittrich aus. Die Stellplätze sollen den Kunden der Einkaufsmärkte zur Verfügung stehen. Die Zufahrt werde von der Münchner Straße erfolgen und seitlich parallel zum Fußweg Richtung Ludwig-Thoma-Straße und unter zwei der geplanten Gebäuden hindurch geführt. Eine etwa 1,5 Meter hohe Schutzmauer soll eine Lärmbelastung der Nachbarschaft vermeiden. Zusätzlich hat Dittrich ein weiteres, südöstlich gelegenes Grundstück zugekauft, das ebenfalls als Parkplatz dienen soll. Auch hier soll eine ausreichende Bepflanzung Sichtschutz gewährleisten.



Es lasse sich nicht leugnen, dass mit dem Anger ein Teil der Grünfläche weggefallen sei, räumte Dittrich ein. Dennoch sei die geplante Anlage immer noch von viel Grün geprägt. „Die Alternative wäre gewesen, es gar nicht zu machen“, gab er zu bedenken. Trotz der Änderung soll sich die Realisierung nicht nennenswert verzögern. „Wir haben einen seriös gestrickten Zeitplan“, versicherte Schoner. Durch die Reduzierung der Tiefgarage werde die Verzögerung locker aufgeholt. „Wir wollen den nächsten Verfahrensschritt zügig absolvieren, um die Lücke in der Ortsmitte schnell zu schließen“, unterstrich auch Dittrich. 2024 sollen die Rohbaumaßnahmen durchgeführt, 2025 das Ensemble dann fertiggestellt werden. Schlimmstenfalls sei mit einer Verzögerung von einem halben Jahr zu rechnen.



Die geänderte Planung fand fast durchweg Zustimmung im Gremium. Die „mustergültige Kommunikation und Geschwindigkeit“ lobte Florian Sareiter (CSU), wenngleich der Wegfall vieler Parkplätze bedauerlich sei. Wichtig sei, die Nutzung der Ferienwohnungen nur als solche festzusetzen. Auch die Frage der Fassadengestaltung warf Sareiter auf. Man wolle sich am ländlichen Stil des Bauernhauses orientieren, erklärte der Bauwerber. Ein „intensives Ringen um die Gestaltung“ prognostizierte hierbei Bernd Kuntze-Fechner (SPD).



Er strebe keine gehobene Gastronomie an, sagte Dittrich auf die entsprechende Frage von Birgit Trinkl (FWG). Favorisiert werde ein italienisches Lokal. Ob Stellplätze für Fahrräder eingeplant seien, wollte Fraktionskollege Johann Zehetmeier wissen. 60 Radstellplätze sollen auf dem künftigen Dorfplatz, weitere neben den Hauseingängen entstehen, antwortete der Bauwerber. Enttäuscht zeigte sich indes Johannes von Miller (Grüne). Verglichen mit dem ersten Plan, der eine „fantastische Ortsgestaltung“ versprochen habe, sei das Ganze jetzt eine bloße Notlösung ohne jeden Charme. Folglich verweigerte von Miller – als einziger – seine Zustimmung zum umgearbeiteten Bebauungsplan. Stefan Gernböck