Glückwünsche und Tipps vom Kreisbaumeister

Ortsmitte Waakirchen: Gemeinderat fasst ersten Beschluss

Groß war das Interesse der Waakirchner an der Sondersitzung des Gemeinderats zur Ortsmitte im Pfarrheim. Die präsentierten Modelle zeigen den derzeitigen Stand der Ideen. © Daniela Skodacek

Waakirchen – Der Gemeinderat in Waakirchen hat in einer Sondersitzung beschlossen, das Projekt Ortsmitte weiterzuverfolgen – begleitet von einem Planungsbüro.

Es ist der erste Beschluss des Waakirchner Gremiums seit dem Bürgerentscheid 2019, der die Planungen des damaligen Gemeinderates kippte, ein großes Wohnprojekt auf dem Bäckervoitl-Anwesen zu realisieren. Danach passierte lange nichts. Seit Juli 2022 befasst sich ein neu gegründeter Arbeitskreis aus interessierten Bürgern überaus rege wieder mit dem Thema. Auch die Sondersitzung im Pfarrheim mit rund 50 Zuschauern vergangene Woche war gut besucht, was Bürgermeister Norbert Kerkel und AK-Sprecher Balthasar „Hausl“ Brandhofer sichtlich freute.

Brandhofer präsentierte zunächst die Ergebnisse der bisherigen Arbeit des AK sowie insbesondere die Wünsche aus der erfolgreichen Bürgerumfrage Ende vergangenen Jahres (wir berichteten). Um sich die potentielle künftige Gestaltung der Ortsmitte besser vorstellen zu können, hatte AK-Mitglied Resi Obermüller außerdem zwei kleine Modelle gebaut, zusammen mit dem Enkel. Darauf bestens zu erkennen: Die Ortsmitte soll, wie favorisiert, überwiegend grün bleiben.

Der Bäckervoitl könnte einem Dorfplatz und einem Bürgerhaus weichen – die Sanierung des Gebäudes ist nach Meinung des AK unrentabel; die Gemeinde mutet dem Haus zwischenzeitlich eine andere Verwendung zu (Bericht folgt). Für Festivitäten soll weiterhin genügend freie Fläche im Ortskern zur Verfügung stehen. An Bänke zum Verweilen, Parkplätze auf Rasengitter sowie an eine Ladestation für E-Fahrräder und -Autos wurde ebenfalls gedacht. Auch eine neue Verbindungsstraße vom Linden­schmitweg zur Schaftlacher Straße ist auf dem Modell zu sehen.

Näher auf das mögliche Bürgerhaus ging dann AK-Mitglied und Bauingenieurin Michaela Leserer ein. Hier könnte ein Saal mit bis zu 200 Personen, die gewünschten öffentlichen Toiletten, die ersehnte Eisdiele und ein Regiomat entstehen.



Wohnraum zu schaffen, das könnte sich der AK alternativ im jetzigen Rathaus vorstellen, sobald die Gemeindeverwaltung ins Sparkassengebäude, das ihr seit Mitte vergangenen Jahres gehört, umgezogen ist.



In der anschließenden Diskussion zeigte sich schnell, dass das aktuelle Modell der Ortsmitte nicht allen Bürgern zusagt. Vor allem der Bürgersaal ist manchen zu viel des Guten, zumal die neue Waakirchner Feuerwehr bereits einen geräumigen Veranstaltungssaal vorweise. Michael Mohrenweiser (ABV) schlug indes vor, den Bürgersaal dann auch als Sitzungssaal für den Gemeinderat zu verwenden. So müsste der vorgesehene Anbau am künftigen Rathaus eventuell nicht so groß ausfallen. Das Thema Eisdiele ist vor allem für die Jugend entscheidend, die sich weiterhin einen zentralen Treffpunkt wünscht. Auch von einer ganz und gar autofreien Zone im Ortskern war zwischenzeitlich die Rede.



Glückwünsche und Tipps vom Kreisbaumeister

Kreisbaumeister Christian Boiger, der bei der Sondersitzung ebenfalls mit am Ratstisch saß, beglückwünschte die Waakirchner jedenfalls zu ihren Ideen für ihr neues Zentrum. Für das weitere Vorgehen empfahl er allerdings, professionelle Begleitung in Anspruch zu nehmen und mehrere Konzepte ausarbeiten zu lassen. Dabei könnten gleich auch die verschiedenen Fördermöglichkeiten zur Dorf­erneuerung abgeklopft werden, auch eine Leader-Förderung sei möglich. Schließlich machte der Kreisbaumeister klar: Waakirchen steht immer noch am Anfang eines Prozesses, der seine Zeit braucht. Ob dieser zwei, drei oder vier Jahre dauere, sei nicht entscheidend. Für die Waakirchner steht weiterhin fest: Die Ortsmitte soll ein Platz der Begegnung und Erholung sein, um das Dorfleben, seine Kultur und Traditionen weiterhin zu pflegen.



Der Gemeinderat beschloss einstimmig, die Entwicklung des Projekts Ortsmitte weiterzuverfolgen, unter den Einwendungen der Öffentlichkeit und den Ergebnissen des AK. Bis zur nächsten oder eher wahrscheinlich übernächsten Sitzung im Juni sollen Planungsbüros angesprochen und Angebote eingeholt werden. Daniela Skodacek