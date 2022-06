Sparkasse wird Rathaus: Waakirchen erwirbt Bankgebäude in Ortsmitte

Von: Daniela Skodacek

Mit dem Umzug in das Bankgebäude an der B472 rückt die Waakirchner Gemeindezentrale direkt in die Ortsmitte. © Skodacek

Waakirchen – Aus der Sparkasse in Waakirchen wird das neue Rathaus. Darüber informierte Bürgermeister Norbert Kerkel nun im Gemeinderat.

Kurz vor Ende der jüngsten Sitzung des Gemeinderats in Waakirchen ließ Bürgermeister Norbert Kerkel die sprichwörtliche Katze aus dem Sack: Die Gemeinde hat das Sparkassengebäude an der Bundesstraße B472 erworben, um dort ihr künftiges Rathaus unterzubringen. Damit gehört der Kommune nun die komplette Fläche in der Ortsmitte.



Hausham hat es bereits vorgemacht: Vor genau drei Jahren ist das Rathaus der Gemeinde in die ehemalige Niederlassung der Kreissparkasse an der Schlierseer Straße umgezogen, weil eine Sanierung und Erweiterung des altes Verwaltungssitzes zu umfangreich geworden wäre.

Sparkasse bleibt erstmal erhalten

Auch in Waakirchen ist das Rathaus ebenso wie die Haustechnik in die Jahre gekommen und der Platz längst nicht mehr üppig, hieß es in der jüngsten Ratssitzung. Auf Nachfrage sagte Bürgermeister Kerkel, dass die Gemeindezentrale an der Tegernseer Straße aus den 1930er Jahren stamme. An das bestehende Bankgebäude werde voraussichtlich auch ein Stück angebaut werden müssen, bevor die Verwaltung einziehen kann. Nun müsse aber erst einmal geplant werden.

Kerkel meinte, dass Umbau und Umzug prinzipiell schnell über die Bühne gehen können. „Eine Umsetzung in vier bis fünf Jahren wäre ganz schön“, sagte er. Die Zweigstelle der Kreissparkasse bleibt den Waakirchnern erst einmal erhalten, betonte Kerkel. Zudem ist in dem Haus auch das Planungsbüro der Hagleitner Architekten untergebracht.

2010 bereits Bäckervoitl-Anwesen gekauft

Über die Kosten des Kaufs wurde Stillschweigen vereinbart. Finanziert werde dieser über den Posten Grunderwerb im Waakirchner Haushalt. Nachdem die Gemeinde bereits 2010 das benachbarte Bäckervoitl-Anwesen erworben hat, gehört der Kommune nun die ganze Fläche in der Ortsmitte – das Filetstück Waakirchens hat sich also nochmal erweitert.

Bei der Auftaktveranstaltung „Bürgerbeteiligung Dorfentwicklung“ bildete sich jüngst bereits ein Arbeitskreis, der künftig aktiv werden soll. Die Kommune nimmt nach zwei Pandemie-Jahren damit einen neuen Anlauf, um die Ortsmitte zu überplanen. Ein Bürgerbegehren stoppte 2019 alle bisherigen Überlegungen für ein Zentrum mit 30 Wohnungen, Läden, Dorfplatz und Tiefgarage. sko