Pächter im verdienten Ruhestand: Gasthof zur Post in Bad Wiessee schließt

Lang, lang ist’s her: Der erste musikalische Frühschoppen im renovierten Postsaal 1990. Der damalige Bürgermeister Herbert Fischhaber (r.) wünschte dem neuen Pächter Kurt Geiß mit Ehefrau Darinka einen guten Start und eine glückliche Hand. © Versen

Bad Wiessee – An Allerheiligen (1. November) schließt das aus Bad Wiessee nicht wegzudenkende Gäste- , Bürger- und Kultur-Zentrum Gasthof zur Post.

„Bis dahin ist die Messe Bauma in München, weshalb unser Haus voll ist“, erklärte Post-Pächter Kurt Geiss. Mit dem Datum verbunden ist auch der verdiente Ruhestand des Pächter-Ehepaares Kurt und Darinka Geiß, die seit 35 Jahren den Traditionsbetrieb am Lindenplatz mit 42 Hotelbetten und rund 35 Mitarbeitern leiteten.



Der Vertrag der Gemeinde Bad Wiessee mit Kurt Geiß war eigentlich schon 2020 abgelaufen, doch machte er mit seiner Frau Darinka auf Wunsch der Kommune weiter. Wehmütig denken Gäste und Einheimische schon jetzt daran, dass zukünftig der prächtige Sommerblumenschmuck am Haus fehlen wird, fotografischer Anziehungspunkt für Fotofreunde aus Nah und Fern, den Darinka Geiß mit Hingabe pflegte.

Verdienter Ruhestand

„Es ist Zeit, denn mein 75. Geburtstag im letzten Mai war für mich die Deadline, in den Ruhestand zu gehen“, sagte der Wirt. Seit 1967 arbeitete Geiß in seinem Beruf als Gastwirt, 23 Jahre lang war er Pächter des Gasthauses Guggemos in Tegernsee im herzoglichen Besitz, bis dort 2008 die Lichter ausgingen, weil der Brandschutz einen zu hohen Sanierungsaufwand erfordert hätte. Mit großem Fleiß und unermüdlichem Einsatz betrieb Geiß von 1976 bis 1997 zudem den „Wienerwald“ am Wiesseer Zentralparkplatz.

Nach der Schließung will die Gemeinde den Gasthof Zur Post von Grund auf modernisieren, wozu auch eine Sanierung mit Teilabbruch gehört. Der vordere Teil des Gasthofs steht unter Denkmalschutz. Fest steht, dass die Gemeinde Bad Wiessee ihren Gasthof als Mittelpunkt des Ortes nicht aus der Hand geben will. Im Rathaus steht demnächst die Vergabe des Planungsauftrags an den Architekten durch den Gemeinderat an, was in der Bevölkerung mit Argusaugen erwartet wird. Als Wunsch ist wohl die vorerst geplante Wiedereröffnung zur Saison 2024 zu werten, angesichts der derzeit vielfältigen Schwierigkeiten im Baugewerbe.

Abschluss mit Musik

Freunde der Blasmusik, die vor der Schließung des Hotel-Gasthofs noch einen musikalischen Kulturgenuss im großen Postsaal erleben möchten, sollten sich Sonntag (23. Oktober) vormerken. Dieser wird organisiert vom Musikverein Bad Wiessee, durch Organisator Korbinian Herzinger. Um 11 Uhr wird die Würflmusi unter der Leitung von Karl Stiller zum Frühschoppen aufspielen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Um 19 Uhr macht dann die Blaskapelle Bad Wiessee unter Leitung von Hans Weber eine musikalische Reise um die Welt. Der Eintritt kostet 15 Euro. Karten gibt es jeweils nur an der Abendkasse. „Der Post, ihren Wirtsleuten mit Team und den Gästen eine musikalische Reverenz zum Abschied zu erweisen, ist uns eine Freude, und wir würden uns über möglichst viele Zuhörer sehr freuen“, sagt Herzinger.

Am Mittwoch, 2. November plant Kurt Geiß seinerseits noch einen internen Abschiedstag – und dann ist endgültig Schluss. iv