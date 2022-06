Pilotprojekt zum Parken startet am Sonnenbichl in Bad Wiessee

Von: Katja Schlenker

Statt einen Parkschein zu lösen, soll es bald ein digitales System zum Parken in Bad Wiessee geben. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa (Symbolbild)

Bad Wiessee – Die Gemeinde Bad Wiessee führt ein digitales Parkraummanagement ein. Start für das Pilotprojekt ist auf dem Sonnenbichl-Parkplatz.

Der Sonnenbichl-Parkplatz in Bad Wiessee ist laut Gemeinde eine beliebte Anlaufstelle für Wanderer sowie Berggeher und wird nun Schauplatz eines Pilotprojekts, da er so gut frequentiert ist. Dort wird es demnächst ein sogenanntes digitales Park­raummanagement geben.

Dabei werden die Kennzeichen der Fahrzeuge bei der Einfahrt gescannt, um den Beginn des Parkens zu registrieren. Bei der Ausfahrt wird nach Eingabe des Kennzeichens durch den Fahrer die genaue Parkzeit und damit die individuelle Gebühr ermittelt. Die Preise sind an die ortsüblichen Tarife gebunden.

Falschparken am Sonnenbichl einfacher ahnden

Wer wegfährt, ohne zu bezahlen, wird mit einem erhöhten Nutzungsentgelt belangt. Organisiert, installiert und betreut wird das neue System durch Avantpark aus München.

„Dieses neue System, welches wir nun erstmalig am Sonnenbichl testen werden, ist nicht nur ein wichtiger Schritt in Richtung Digitalisierung, sondern setzt zudem Kapazitäten frei, die wir dringend benötigen“, sagt Ordnungsamts­leiter Maximilian Macco. Gemeint sei damit der dringende Wunsch der Bevölkerung, Falschparken zu ahnden – vor allem dann, wenn Rettungswege oder Feuerwehrzufahrten versperrt werden.

Auch Bürgermeister Robert Kühn ist von der neuen Technik begeistert. „Ein Parkplatz, an dem man nicht nur digital bezahlen kann, sondern der auch noch digital kontrolliert wird, ist letztendlich auch für die Nutzer von großem Vorteil“, sagt er. „Denn so bezahlt man ausschließlich für die Dauer des individuellen Aufenthalts und läuft nicht Gefahr für ein abgelaufenes Parkticket einen Strafzettel zu bekommen.“

Digitales Parken auch an Wallbergbahn

Das Prinzip wird seit Mai auch auf dem Parkplatz an der Wallbergbahn in Rottach-Egern umgesetzt, wie die Brauneck- und Wallbergbahnen GmbH auf ihrer Internetseite mitteilt. Dort gibt es nun ein schrankenloses Parkplatzsystem mit Kennzeichenerkennung. Nutzer der Wallbergbahn parken 50 Prozent ermäßigt.

„Die Parkgebühr ist erst am Ende der Parkdauer an den Automaten am Ausgang der Wallbergbahn beziehungsweise am Vorplatz vor dem Eingang zu entrichten“, heißt es dort. „Die Bezahlung ist mit Münzen, Scheinen und bargeldlos möglich.“

Bei der Ausfahrt erfasst die Kamera das Kennzeichen und zeigt dieses grün hinterlegt als bezahlt an der Ausfahranzeigentafel an. Die erfassten Kennzeichen werden nur bis zum erfolgten Bezahlvorgang gespeichert und im Anschluss gelöscht, erklärt das Unternehmen. ksl