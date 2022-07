Photovoltaikanlage wird erwägt

Pläne für Abwinkler Hof: Vorhaben im Gemeinderat Bad Wiessee vorgestellt

Gastronomie und Ferienwohnungen plant der neue Eigentümer im Abwinkler Hof in Bad Wiessee. Der Mittelbau, der auf dem Bild zu sehen ist, soll laut Antrag auf Vorbescheid durch drei Neubauten ergänzt werden. © Gernböck

Bad Wiessee – Die Firma Patrono-Project will den Abwinkler Hof in Bad Wiessee kernsanieren. Im Gemeinderat wurden nun die Pläne vorgestellt. Diese kamen gut an.

Der Abwinkler Hof in Bad Wiessee hat eine lange Geschichte. So war einst eine renommierte Hotelfachschule darin untergebracht. Das Gebäude wurde gastronomisch genutzt und diente als Unterkunft für Mitarbeiter des Medical-Parks. 2020 wechselte das Anwesen den Besitzer und wurde von der in Grünwald ansässigen Bauträgerfirma Patrono-Project erworben.

Nun liegt der Gemeinde ein Antrag auf Vorbescheid für ein Bauvorhaben auf dem Grundstück vor. Dieser war Gegenstand der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Patrono-Geschäftsführer Alexander Khayat und die Architekten waren anwesend. Wie stark das Interesse an dem Vorhaben ist, zeigten die voll besetzten Zuhörerplätze im Sitzungssaal.

Lockere Bebauung des Grundstücks

Architekt Christof Lampadius stellte zu Beginn die Pläne vor. Vorab hätten sowohl mit der Gemeinde als auch Nachbarn mehrere Gespräche stattgefunden, erklärte er. Sowohl das höhere Mittelgebäude als auch das angebaute, denkmalgeschützte Fischerhäusl sollen erhalten, die übrigen Gebäudeteile abgerissen werden, um drei neuen Gebäuden Platz zu machen, in denen Ferienwohnungen entstehen sollen.

Es solle jedoch im Gegensatz zum jetzigen Engstand eine lockere, luftige Bebauung des Grundstücks erzielt werden, erklärte Lampadius. Ziel des neuen Ensembles sei vor allem, die schönen Teile, besonders das Denkmal wieder hervorzuheben und sichtbarer zu machen. Dafür habe es bereits Gespräche über die Pachtung zweier kleinerer Gemeindegrundstücke auf dem Areal gegeben.

Außengastronomie und Kinderspielplatz

Neben Ferienwohnungen soll aber auch die eigentliche Bestimmung des Abwinkler Hofs – Gastronomie – wieder Einzug halten. So soll das Mittelgebäude in Teilen als Gasthaus, zusätzlich aber auch für Ferienwohnungen genutzt werden. Auch das Erdgeschoss des Fischerhäusls soll der Bewirtung von Gästen dienen, das Obergeschoss weitere Ferienwohnungen beherbergen. Außengastronomie inklusive Kinderspielplatz ist in der Planung ebenfalls vorgesehen. Außerdem sind eine Tiefgarage mit Ausfahrt zur Ringberg­straße sowie zusätzliche Außenstellplätze geplant.



Die Höhe der drei neuen Häuser werde sich an den Nachbargebäuden orientieren, erklärte der Architekt. Optisch wolle man sich mit Holzbauten einer tegernsee-typischen Architektursprache bedienen: „Es werden tolle Gebäude, die Identität schaffen.“



Photovoltaikanlage wird erwägt

Als sehr gefällig beurteilte Grünen-Gemeinderat Karl Schönbauer das geplante Ensemble, wollte zugleich aber wissen, welche Form der energetischen Versorgung geplant sei. Neben der Erwägung von Photovoltaikanlagen auf den Dächern überlege man, ein kleines Blockheizkraftwerk an der Garageneinfahrt einzurichten, sagte Lampadius.

Eventuell wäre auch möglich, Nachbargebäude einzubinden. Die Einflussmöglichkeiten der Gemeinde, indem gemeindeeigene Grundstücke einbezogen werden, sah Florian Sareiter (CSU) als großes Plus. Er begrüßte die Pläne, die Gastronomie wiederzubeleben, ebenso wie die Nutzung als Ferienwohnungen.

Wichtig: Gastronomie beibehalten

„Es ist für den Ort ganz wichtig, dass hier das Richtige passiert“, unterstrich Bernd Kuntze-Fechner (SPD), der das Vorhaben für unterstützbar hielt. Wichtig sei besonders, die Gastronomie beizubehalten. Mit Blick auf die Geschichte der Nachbarbebauung, der Tegernsee-Villen, fragte Rolf Neresheimer (FWG), ob die Bauhöhe kritisch werden könne, was Bauamtsleiter Anton Bammer aber verneinte.



Schließlich wurde dem Antrag auf Vorbescheid einstimmig grünes Licht erteilt. ger