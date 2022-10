Erweiterte Planung für Strüngmann-Hotel: Gemeinderat Bad Wiessee gegen Entwurf

Auch dieses Anwesen am Wiesseer Riedersteinweg wird jetzt in die Hotelplanung der Firma Athos mit einbezogen. Nach Abriss des „Kurbads Ottl“ sind zwei neue Gebäude geplant. © Stefan Gernböck

Bad Wiessee – Ursprünglich war der Spatenstich für das geplante Hotel der Strüngmann-Firma Athos in Bad Wiessee für 2020 angekündigt. Doch es gab Verzögerungen.

Neue Architekten, neue Planungen und nicht zuletzt Corona hatten immer wieder für Verzögerungen gesorgt, bis schließlich ein Konzept stand, das – verschlankt und mit kleineren Gebäuden – auch das Placet der Gemeinde fand. Im September 2022 gab es eine erneute Änderung: Athos erwarb mit dem Kurbad Ottl ein weiteres Anwesen am Riedersteinweg, das nun in die Hotelpläne miteinbezogen wird. Jüngst stellten Vertreter des Unternehmens im Beisein der Architektin ihre Pläne für das neu erworbene Grundstück vor.



38.000 Quadratmeter umfasst das künftige Hotel-Areal nach dem Zukauf, führte Athos-Geschäftsführer Thomas Maier zu Beginn aus. Die Planung sieht darauf insgesamt 21 Gebäude vor. Auf dem Ottl-Grundstück sind nun drei zusätzliche Gebäude geplant, die in der Planung als „Gartenhäuser“ bezeichnet würden. Sie sind als Angebot zur Vermietung an Familien und größere Gruppen gedacht, sagte Maier.

Gebäude werden zweigeschossig

Nach Gesprächen mit der Gemeinde sei man bereits von ursprünglich drei Vollgeschossen abgekommen und wolle die Gebäude zweigeschossig aufführen. Optisch wolle man sich an der ortstypischen Architektur im Stile „ganz normaler Einfamilienhäuser“ orientieren und auch hier den dörflichen Charakter des bisher schon dargestellten Ensembles weiterführen.



Bauamtsleiter Anton Bammer hielt indes klare Worte für erforderlich. Es gelte an dieser Stelle zwei Wahrnehmungsrichtungen zu beachten, einesteils den Blick von der Straßenseite her, andererseits den Blick von der Seeseite auf das Grundstück. Vor diesem Hintergrund kritisierte die Bauverwaltung die vorgesehenen Änderungen als unerwünscht und überzogen.

Bauamtsleiter Anton Bammer: „viel zu wuchtig und überdimensioniert“

Zwar ergebe die Einbeziehung des Grundstücks in die Planung durchaus Sinn, doch solle sie nicht zur weiteren Nachverdichtung dienen. Vielmehr werde dringend empfohlen, die Planungen nördlich der Bodenschneidstraße zu entzerren und aufzulockern. Die vorgelegte Planung entlang des Riedersteinwegs lasse eine immense Dichte spüren. Die „dramatische Häuseraufreihung“, die sich vom Ort aus betrachtet bieten würde, sei viel zu wuchtig und überdimensioniert, lautete die Beurteilung des Bauamtsleiters. Er empfahl, das gemeindliche Einvernehmen nicht zu erteilen.



Ähnlich sahen auch die Gemeinderäte den Fall. Einhellig positiv wurde die kleinteilige Planung des Ensembles hervorgehoben. Als zu komplex und massiv empfand Florian Sareiter (CSU) aber die Pläne für das angekaufte Grundstück. Hier ginge die Planung nicht in die von der Gemeinde favorisierte Richtung. Im Zuge einer Umplanung regte Sareiter auch eine Anpassung des geplanten Waldbades an. Er werde seine Zustimmung klar verweigern.

Ein deutliches Nein, auch im Namen seiner entschuldigten Fraktionskollegin Klaudia Martini, kündigte Bernd Kuntze Fechner (SPD) an. Man habe statt solcher Massivität auf eine Auflockerung gehofft. „Es entsteht hier ein ganzer Ortsteil“, mahnte er. Gerade auch deshalb müsse man gegen eine massive Verdichtung wirken.

„Diese Dichte passt dort nicht hin“, monierte auch Johannes von Miller (Grüne). Der Begriff „Dörflichkeit“, der in der Planung immer wieder auftaucht, sei heutzutage geradezu ein Modewort geworden. Doch in einem gewachsenen Dorf, wie in Altwiessee, finde sich nirgends eine solch massive Bebauung. Als Reaktion auf die geringe Akzeptanz brachten die Athos-Vertreter einen spontanen Vorschlag zur Einigung aufs Tapet: Man wolle, auch angesichts des Zeitdrucks, mit einem Beschluss aus der Sitzung gehen und der Gemeinde zeigen, dass man es „ernst meine“, sagte der Geschäftsführer. Er bot an, statt drei nur zwei der „Gartenhäuser“ mit größerem Abstand auf dem Ottl-Grundstück zu realisieren.



Diese Spontaneität und Flexibilität wurde als großer Pluspunkt und ein Zeichen des „guten Verhältnisses“ begrüßt. Gleichwohl war sich das Gremium einig, eine Entscheidung erst im Rahmen einer Sondersitzung im November fällen zu wollen. ger