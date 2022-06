Einbruch in Bäckerei in Gmund: Anwohner bemerkt verdächtige Geräusche

Nach dem Einbruch in die Bäckerei sucht die Polizei nach Zeugen. © Hefft

Gmund – Am Freitag haben unbekannte Täter einen Einbruch in eine Bäckerei an der Münchner Straße in Gmund am Tegernsee verübt. Die Polizei ermittelt.

Mindestens zwei Täter sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (24. Juni) in eine Bäckerei in Gmund am Tegernsee eingebrochen. „Die Einbrecher flüchteten nach der Tat möglicherweise mit einem Auto in Richtung Kreuzstraße“, teilt Sprecher Martin Emig vom Polizeipräsidium Oberbayern-Süd mit. „Die Kriminalpolizeistation Miesbach ermittelt.“

In den frühen Morgenstunden am 24. Juni verschafften sich mindestens zwei unbekannte Täter Zugang über ein aufgehebeltes Fenster in eine Bäckerei an der Münchner Straße in Gmund. Ein Anwohner wurde gegen 2 Uhr auf verdächtige Geräusche aufmerksam und verständigte die Polizei.

Noch vor Eintreffen der ersten Streife der Polizeiinspektion Bad Wiessee ließen die Einbrecher jedoch offenbar von ihrem Vorhaben ab und flüchteten ohne Beute. „Dabei benutzten sie möglicherweise einen Pkw der Marke BMW und fuhren damit auf der B318 in Richtung Norden davon“, erläutert der Polizei-Sprecher.

Die Kriminalpolizeistation Miesbach ermittelt nun zu dem Vorfall und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise abgeben können, sich zu melden:

Wer hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Gmund am Tegernsee verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen können?

Hinweise nimmt die Kripo Miesbach unter Telefon 08025/2990 entgegen. ksl