Kontrollen der Polizei am Tegernsee: Rowdys auf Rad, Motorrad und im Sportwagen

Von: Sandra Hefft

Teilen

Am Sonntag hatte die Polizei bei ihren Kontrollen am Tegernsee viel zu tun. (Symbolbild) © Jonas Güttler/dpa/Symbolbild

Tegernseer Tal – Nicht nur Biker weckten am Sonntag am Tegernsee die Aufmerksamkeit der Motorradkontrollgruppe der Polizei, sondern auch ein Rennradfahrer und ein Sportwagenfahrer.

Einen sehr unerfreulichen Tag erlebte deine Videostreife der Motorradkontrollgruppe des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd am Sonntag (30. Juli). Mit „Das gibt Ärger“ überschrieb die Polizei ihren Bericht, der neben einem Motorradfahrer auch einen Sportwagen- und einen Radfahrer zum Gegenstand hat.

Tegernsee: Kein Blick für rote Ampeln und Flucht vor der Polizei

Gegen 16.32 Uhr war am Sonntag ein Rennradfahrer in Tegernsee zügig auf der Hauptstraße unterwegs. „Auf Höhe der Seesauna überfuhr er die Rot zeigende Ampel, obwohl diese bereits zirka vier Sekunden auf Rot stand“, erklärt die Polizei. Dass eine Familie gerade die Fahrbahn überqueren wollte, interessierte den 19-Jährigen Urlauber offensichtlich nicht, erklärt die Polizei.

Die nächste Ampel zeigte zirka sechs Sekunden Rot. „Trotzdem überfuhr er auch diese Kreuzung, ohne sich um den Verkehr zu kümmern.“ Ein Auto aus dem Querverkehr musste sogar abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer zu vermeiden.

Das Videofahrzeug der Polizei überholte den Radfahrer und wollte diesen zur Rede stellen. „Doch dies war nicht ganz so einfach“, beschreibt die Polizei. „Der Radfahrer folgte zuerst dem Dienstfahrzeug, als der Beamte ausstieg, versuchte der Rennradler links an diesem vorbeizufahren und zu flüchten.“ Die Flucht gelang jedoch nicht, und so musste sich der 19-Jährige doch zu seiner Tat äußern.

„Von Reue war jedoch nichts zu merken“, heißt es im Bericht. Der Sportler äußerte nur, dass er bereits 200 Kilometer hinter sich gebracht habe und nun nur noch ins Hotel zurück wolle. „Als Rechtfertigung für sein Verhalten gilt dies natürlich nicht“, macht die Polizei deutlich. Den jungen Mann erwartet nun ein Bußgeld von zirka 430 Euro.

Kreuth: Im Mercedes innerorts mit 136 Kilometern pro Stunde unterwegs

„Äußerst sportlich“ wurde das Videofahrzeug der Polizei im Ortsbereich Kreuth von einem Mercedes AMG überholt. „Bei erlaubten 70 km/h wurde er mit 108 km/h gemessen, doch dies war erst der Anfang einer unbeschreiblichen Fahrweise“, erklärt die Polizei.

Kurz nach der Klamm überholte der 28-Jährige ein anderes Auto und beschleunigte auf Kilometer pro Stunde. Und das im Baustellenbereich. „Das Überholverbot und die dort geltenden 50 km/h Höchstgeschwindigkeit kümmerten ihn offensichtlich nicht“, mutmaßt die Polizei.

Im weiteren Verlauf folgte ein weitere Messung von 136 km/h, ebenfalls bei erlaubten 50 km/h. „Ein weiterer Überholverstoß und eine erneute Geschwindigkeitsüberschreitung von 48 km/h rundenten seine Fahrt ab, bevor er in Glashütte angehalten werden konnte“, heißt es im Bericht.

Auf sein Verhalten angesprochen meinte der 28-jährige Österreicher laut Bericht lediglich: „Was, so schnell war ich?“ Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von etwa 3900 Euro sowie drei Monate Fahrverbot in Deutschland. Die Höhe des Bußgeldes ergibt sich aus der vorsätzlich begangenen Geschwindigkeitsüberschreitungen, da die Schilder bis zur Messung jeweils mehrfach wiederholt waren.

Rowdy auf dem Motorrad

Auf der Rückfahrt von Glashütte wurde das Videofahrzeug der Polizei dann noch von einem 57-Jährigen überholt. Zuvor tat der Kawa-Fahrer dies bei vier weiteren Fahrzeugen – im Überholverbot.

„Während der Verfolgung wurde eine Geschwindigkeit von 101 km/h bei erlaubten 50 km/h sowie ein weiterer Überholverstoß festgestellt“, erklärt die Polizei. Der Mann zeigte sich laut Bericht einsichtig und entschuldigte sich für sein Verhalten. Trotzdem erwartet ihn ein Bußgeld von etwa 550 Euro sowie ein Monat Fahrverbot.