Neuplanung des Gasthofs Zur Post stößt mehrheitlich auf Zustimmung

Teilen

Grünes Licht für den Umbau des Gasthofs Zur Post: Das markante Hauptgebäude bleibt äußerlich unverändert, der Saal muss einem Neubau weichen. © Stefan Gernböck

Bad Wiessee – Seit der Verabschiedung des langjährigen Pächters Kurt Geiß im November 2022 ist der Gasthof Zur Post in Bad Wiessee geschlossen. Das gemeindeeigene Gebäude soll umgebaut und saniert werden. Jetzt wurden die Pläne im Gemeinderat vorgestellt – und stießen auf Begeisterung. Einzig die Kosten sah mancher mit Sorge.

Die Zuhörerreihen im Sitzungssaal des Bad Wiesseer Rathauses waren voll besetzt, als Bürgermeister Robert Kühn die Sitzung symbolisch eröffnete, indem er die Rezeptionsglocke aus dem Gasthof erklingen ließ. So deutlich zeigte sich das große Interesse der Bürger an dem Thema. Man trete bewusst erst zu diesem späten Zeitpunkt an die Öffentlichkeit, da man eine gut durchdachte Planung – Ergebnis „vieler harter Entscheidungen und ehrlicher Diskussionen“ – präsentieren wolle. „Die Post ist elementar für unseren Ort“, betonte Kühn: „Wir brauchen eine gutbürgerliche Dorfwirtschaft und einen Veranstaltungssaal.“

Dann stellte Michi Huber vom Architekturbüro Atelier Glasnhof die Planung vor. Das nordseitige, denkmalgeschützte Hauptgebäude aus dem Jahre 1864 mit dem 1989 angefügten rückwärtigen Anbau bleibt in seiner traditionellen Gestalt erhalten. Im Inneren freilich soll es auf einen neueren Stand gebracht werden. Man wolle die bestehenden Gasträume auflockern, um mehr Licht in die Räume wie auch den Hausflur zu bringen und ein besseres Raumgefühl für die Gäste zu schaffen. Der jetzige Frühstücksraum soll ebenfalls in die Gaststätte mit integriert, die Räumlichkeiten zur Schänke hin geöffnet werden.



Biergarten soll 450 Plätze umfassen

Völlig neu gestaltet werden dagegen die übrigen Teile des Ensembles. So soll der bisherige Saal abgebrochen werden, um einem bedarfsgerechteren Bauwerk in Holzoptik Platz zu machen. Der neue Saal werde insgesamt um 25 Meter kürzer, führte Huber aus. Damit bietet er für Gesellschaften mit etwa 160 Personen Platz, bei Bestuhlung fasst er 250 Besucher. Die Reduzierung des Gebäudes soll zudem ein großen Vorteil für die Gastronomie bringen: Der Biergarten des Gasthauses soll doppelt so groß werden wie bisher und 450 Plätze umfassen. Ergänzt wird das neue Ensemble durch ein Salettl, das in einem erdgeschossigen Zwischenbau zwischen Hauptgebäude und Saal geplant ist. Es soll bei Bedarf Richtung Gastgarten großflächig geöffnet werden können und damit eine flexible Außen- und Innennutzung ermöglichen, etwa in der Übergangszeit.



Während im ersten und zweiten Stock des Hauptgebäudes Gästezimmer mit insgesamt 118 Betten in Form von Suiten und großzügigen Zimmern für Familien entstehen sollen, sind über dem Saal sechs Mitarbeiterwohnungen geplant. Vier davon sind als Wohngemeinschaften konzipiert.



Auch die Energieversorgung des neuen Gasthofs Zur Post soll auf den neusten Stand gebracht werden, führten die hierfür zuständigen Planer aus. Eine Pelletsheizung, eine thermische Solaranlage für Heizung und Warmwasser, Photovoltaikanlagen zur Stromgewinnung auf dem Dach, Erdwärmekollektoren und Wärmerückgewinnung aus der Kühlanlagentechnik sollen der Nachhaltigkeit Rechnung tragen.

Florian Sareiter: „Eine Herzensaufgabe, den Gasthof zukunftsfähig zu machen“

Von einem „großen Tag“ für den Ort sprach Florian Sareiter (CSU). Auch wenn es sich um keine Pflichtaufgabe der Gemeinde handle, sei es doch eine „Herzensaufgabe“, den Gasthof zukunftsfähig zu machen: „Wir merken in diesen Tagen extrem, wie sehr wir die Post brauchen.“ Nun gelte es, einen Partner zu finden, der „das gemeinsam mit uns stemmt“.



Angetan von der architektonischen Planung zeigte sich Johannes von Miller (Grüne). Die neue Ortsmitte werde sehr städtisch, die neue Post hingegen „ein Kernstück der traditionellen Strukturen unseres Ortes“. Rolf Neresheimer (Bürgerliste) zeigte sich „schwer beeindruckt“: Nach dem Motto „Wünsch dir was“ werde hier ein Altbau auf das Niveau eines Neubaus gebracht. Mit neuem Glanz werde die Post bald wieder magnetische Wirkung auf Einheimische und Touristen ausüben: „Packen wir’s also an.“ Man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, betonte Benedikt Dörder (SPD). Dennoch sei er überzeugt, dass die Entscheidung hundertprozentig richtig sei. Angesichts der rasanten Entwicklung des Ortes sei das Projekt ein wichtiger Baustein für Einheimische und Gäste.



Eine günstigere Variante vermisste Georg Erlacher (CSU) angesichts der Investitionssumme von 20 Millionen Euro. Doch fehle die Post auch für die Vereine immens, daher habe das Vorhaben fast „wichtigste Priorität“. Trotz der Kosten werde es sicher wieder eine „super Wirtschaft“.



Weniger zuversichtlich zeigten sich seine Fraktionskollegen Alois Fichtner und Florian Flach. „Wir brauchen die Post – aber nicht um jeden Preis“, sagte Fichtner. „Dieser Batzen Geld muss sich dann in der Pacht spiegeln“ gab Flach zu bedenken. Beide verweigerten schließlich ihre Zustimmung. ger