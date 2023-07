Beste Radler der Grundschulen brausen mit dem Polizeiboot über den Tegernsee

Von: Sandra Hefft

Glückwünsche an die besten Radler gab‘s von (v.l.) Kreuths Bürgermeister Josef Bierschneider, Polizeihauptkommissar Heinz Klawonn und Polizeioberkommissar Robert Ruttkowski, beide Verkehrserzieher der Polizeiinspektion Bad Wiessee. © Polizei

Tegernsee – Die Klassenbesten der Radfahrausbildung an den Grundschulen im Dienstbereich der Polizei Bad Wiessee durften sich über eine Fahrt mit dem Polizeiboot über den Tegernsee freuen.

Jährlich findet in den vierten Klassen der Grundschulen die Radfahrausbildung im Rahmen der Jugendverkehrsschule statt. Hierbei werden etwa 200 Grundschüler des Tegernseer Tals und der Gemeinde Waakirchen in mehreren praktischen Einheiten auf dem Verkehrsübungsplatz und im Unterricht auf die Teilnahme am Straßenverkehr vorbereitet.

Die praktische Ausbildung wird durch Verkehrserzieher der Polizeiinspektion Bad Wiessee übernommen. Abgeschlossen wird die Ausbildung mit einer theoretischen und praktischen Prüfung, ähnlich einer Führerscheinprüfung. Anschließend erhalten die Kinder im Alter von neun bis zehn Jahren den begehrten „Radlführerschein“.

Besondere Belohnung

„Die jeweils Klassenbesten der sechs Grundschulen im Bereich der Polizeiinspektion Bad Wiessee werden abschließend für ihre Leistungen besonders belohnt“, erklärt die Polizei. Die Schüler bekommen eine Fahrt mit dem Polizeiboot über den Tegernsee. „Mittlerweile ist es Tradition, dass einer der Talbürgermeister die ,Schirmherrschaft‘ für den Ausflug übernimmt und den Kindern während der Bootsfahrt ein Eis spendiert“, heißt es weiter. Dieses Jahr ging es bei bestem Wetter mit Kreuths Bürgermeister Josef Biereschneider auf Tour.