Sicher Radfahren in Gmund: Banner weisen auf 1,5 Meter Abstand hin

Von: Sabrina Winklmaier

Radfahrer sicher überholen: 1,5 Meter Abstand sollten da schon sein. (Symbolbild) © picture alliance/dpa

Gmund – Gmund hält weiter sicheren Abstand – und zwar zu Radfahrern. Mit Bannern macht die Gemeinde auf den Mindestabstand von 1,50 Metern im Verkehr aufmerksam machen.

Die Gemeinde Gmund, die auch Mitglied bei der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen ist, hat sich für die Aktion um die Finanzierung eines nicht­investiven Projekts beworben und den Zuschuss erhalten, heißt es von Seiten des Rathauses.

„Der Radverkehr in unserer Gemeinde soll sichtbarer und sicherer gemacht werden“, erklärt Radverkehrsbeauftragte Veronika Simon. Besonders wichtig ist der Abstand innerorts beim Überholen mit dem Auto. Aufgestellt sind die drei Banner an den jeweiligen Orts­eingangsbereichen, die ins Gmunder Zentrum führen. An acht weiteren markanten Laternenmasten hängen zudem dazugehörige DIN A1 Plakate.



An diesen Orten sind die Hinweise zu finden

An folgenden Standorten stehen und hängen die Hinweise für die Autofahrer: Festenbach auf Höhe Gewerbegebiet, zwischen Dürnbach und Gmund, ebenso zwischen Dürnbach und Moosrain. In Seeglas auf Höhe der Ringstraße, am Orts­eingang in Kaltenbrunn, in Ostin bei der Ausfahrt der Siedlung, beim Bergzeit in Moosrain und in Finsterwald am Ortseingang von Häuserdörfl kommend.



Außerdem bekamen die Gmunder Grundschüler eine Präsentation, wie richtiges Überholen aussieht. Am Ende bekam jedes Kind noch einen „1,50 Meter“-Aufkleber für das eigene Fahrrad. Weitere Aufkleber liegen noch bis Ende Oktober im Rathaus-Foyer aus.