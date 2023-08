Realschule Gmund schließt Kooperation mit FOS Holzkirchen

Von: Sabrina Winklmaier

Enge Partnerschaft: Die Schul- und Fachschaftsleitungen der Realschule Gmund und der FOS Holzkirchen nach Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung. © GB

Gmund – Die Realschule Gmund hat mit der FOS Holzkirchen eine Kooperation geschlossen. Diese soll den Schülern eine optimale Unterstützung bei der Wahl ihres Werdegangs bieten.

„Die Realschule öffnet Jugendlichen alle Türen für eine gelingende Zukunft: Etwa die Hälfte unserer Absolventen entscheidet sich nach dem Realschulabschluss für eine berufliche Ausbildung, die andere Hälfte wählt den Weg, über die weitere schulische Qualifikation das Abitur anzustreben“, erklärt Tobias Schreiner, Schulleiter der Gmunder Realschule. Mit der engen Zusammenarbeit mit der Fachoberschule Holzkirchen sieht Schreiner eine Möglichkeit, seine Schüler noch besser beraten und vorbereiten zu können.

Schnuppertag für Schüler und Austausch unter Lehrern

Um den Realschülern den Übertritt an die Fachoberschule zu erleichtern, werden immer wieder Informationsveranstaltungen an der Gmunder Schule organisiert, bei denen die Beratungslehrkraft der FOS Holzkirchen die verschiedenen Bildungsgänge vorstellt. Bei einem Schnuppertag können die Realschüler einen Einblick in die fachpraktische Ausbildung der Holzkirchner Schule erhalten. Auch die Lehrer der beiden Schulen treffen sich regelmäßig, um an gemeinsamen Projekten zu arbeiten und sich über Lernpläne auszutauschen.



Vorteile der Zusammenarbeit

Auch Birgit Weinberger, Mitarbeiterin der Schulleitung der Realschule, sieht viele Vorteile in der Zusammenarbeit: „Die engere Vernetzung der Lehrkräfte beider Schulen bietet viele Chancen. In gemeinsamen Fachsitzungen und Besuchen an der anderen Schule erhalten die Kollegen einen authentischen Einblick in die jeweils andere Schulart und können diese Erkenntnisse dann in die eigene Unterrichtsplanung und in die Einzelberatung der Schüler einfließen lassen.“



Die Vereinbarung zwischen der Realschule und der Fach­oberschule ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung der Bildungslandschaft der Region, teilt die Realschule abschließend mit.