Realschule Tegernseer Tal für kreatives Handeln in Corona-Pandemie geehrt

Freude an der Realschule Tegernseer Tal über die Auszeichnung bei (v.l.) Ingrid Bauriedel (Personalratsvorsitzende), Julia Schmid (Schülersprecherin), Valentin Schelle (Schülersprecher), Rita Haimerl (Elternbeiratsvorsitzende), Tobias Schreiner (Schulleiter), Helena Sixt (Schülersprecherin) und Stephan Wörle (stellvertretender Schulleiter). © GB

Gmund – Mit viel Kreativität ist die Realschule Tegernseer Tal durch die Corona-Pandemie gekommen inklusive Lockdown und Homeschooling. Dafür gab es nun eine Auszeichnung.

Der 16. März 2020 war kein gewöhnlicher Start in eine neue Schulwoche an der Realschule Tegernseer Tal in Gmund. Die Corona-Pandemie breitete sich rasant aus. Die Folge: Lockdown – alle Schulen blieben geschlossen. In Bayern begann für rund 1,6 Millionen Schüler der Distanzunterricht.



Corona stellte den Schulbetrieb völlig auf den Kopf. Innerhalb kurzer Zeit musste der Unterricht an neue Gegebenheiten angepasst werden. Dazu waren Kreativität und Ideenreichtum seitens der Lehrkräfte und Schulleiter notwendig. Das Kultusministerium hat nun Schulen ausgezeichnet, die sich dieser Herausforderung in besonders umsichtiger und kreativer Weise gestellt haben – darunter die Realschule Tegernseer Tal.

Plan trotz Corona-Lockdowns

„Ich bin seit über zehn Jahren im Elternbeirat der Realschule aktiv und deshalb war mir klar, dass die Schule alles dafür tun wird, die Kinder und Familien in dieser Krise gut zu begleiten“, sagt Rita Haimerl, Vorsitzende des Elternbeirats. „Dass damals im Lockdown vom ersten Tag an klar war, wie die Schule weiterläuft, und dass vor allem immer wieder auch abgefragt worden ist, was gut ist und wo es nicht so rund läuft, hat uns Familien in dieser verunsichernden Zeit sehr geholfen.“

Das bestätigt auch Schülersprecherin Julia Schmid: „Die Umstellung auf Distanzunterricht war für uns Schüler eine große Herausforderung, aber die Lehrer haben es uns leicht gemacht: Wir wussten von vornherein, wie wir in Teams zusammenarbeiten können und wo wir Informationen und Material finden können. Bei Nachfragen waren die Lehrer und die Schulleitung über den Chat für uns immer schnell und unkompliziert zu erreichen.“

Regelmäßige Umfragen bei Schülern und Eltern

Prämiert wurde die Schule nun für ihren Ansatz, die Pflege der Beziehungen in den Mittelpunkt ihres Handelns zu stellen: Über Nacht wurde seinerzeit ein digitales Schulhaus aus dem Boden gestampft, in dem alle Schüler nicht nur auf Lernmaterialien zugreifen, sondern über Chat und Video eng mit den Lehrkräften und auch untereinander in Kontakt bleiben konnten.

Wichtig war der Schule, Anlaufstellen für Schüler zu schaffen, die mit der Situation zu kämpfen hatten. In regelmäßigen Umfragen bei Schülern wie auch Eltern wurde die Zufriedenheit mit der besonderen Situation erfragt und gezielt nachgesteuert, wo es notwendig war.

Gemeinsamer Kraftakt in Corona-Pandemie

„Die Lehrkräfte der Schule haben es während der pandemie-bedingten Schulschließungen mit einem gemeinsamen Kraftakt bewältigt, eng an den Kindern und Familien dran zu bleiben und sie möglichst gut durch diese schwierige Zeit zu begleiten“, resümiert Schulleiter Tobias Schreiner. „Dass diese Leistung nun auch in Form dieser Auszeichnung gewürdigt wird, macht uns natürlich ein bisschen stolz und ist aber zugleich auch Auftrag, in der Schulentwicklung nie stehen zu bleiben, sondern sich immer wieder neu den Herausforderungen der Zeit zu stellen.“



Zur Auszeichnung beigetragen hat auch, dass die Lehrkräfte der Realschule in Gmund ihre Erfahrungen und Konzepte in zahlreichen Fortbildungen regional und bayernweit weitergegeben haben, sodass auch andere Schulen darauf aufbauen konnten. Verbunden mit dieser Anerkennung ist ein Geldpreis über 1.000 Euro. „Wofür das Geld verwendet wird, steht noch nicht fest“, sagt der Schulleiter. „Klar ist, dass es der Schulgemeinschaft als Ganzes in irgendeiner Form zugute kommen soll.“ ksl