Soziale Marktwirtschaft in Facetten

Realschule Tegernseer Tal präsentiert Projekte zum 125. Geburtstag Ludwig Erhards

Schulleiter Tobias Schreiner zeigte sich in Gmund begeistert von den Projekten seiner Schüler, die diese im Rahmen einer Feier der Öffentlichkeit präsentierten. © Gernböck

Gmund – Zum 125. Geburtstag von Ludwig Erhard haben die Schüler der Klasse 10b an der Realschule Tegernseer Tal dem Politiker ein Projekt gewidmet.

Er gilt als Vater des deutschen Wirtschaftswunders und des ökonomischen Aufschwungs in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg: Ludwig Erhard, Wirtschaftsminister und nach Konrad Adenauer zweiter Bundeskanzler der jungen Bundesrepublik. Seine Forderung eines Wohlstands für alle wurde zum Schlagwort seiner politischen Intention. Seine Freizeit verbrachte Erhard gerne am Tegernsee. In Gmund baute er sich ein Domizil.

2022 jährt sich der Geburtstag des CDU-Politikers zum 125. Mal. Anlass für die Schüler der Klasse 10b der Realschule Tegernseer Tal in Gmund, Erhards politischen wie auch privaten Spuren nachzuspüren und zu fragen, inwieweit seine ökonomische Philosophie heute noch von Bedeutung ist. Im Rahmen eines Festakts wurden die Ergebnisse nun im Beisein von Ehrengästen vorgestellt. Die Aula der Realschule wurde etwa von leuchtend bunten Porträts in verschiedenen Stilrichtungen geziert, die alle das Konterfei des Politikers zeigten.

Ludwig Erhard bei Gmunder Bürgern beliebt

Als Mensch habe sich Erhard am Tegernsee zu Hause gefühlt, sagte Bürgermeister Alfons Besel in seiner Ansprache. Bei den Gmunder Bürgern sei er wegen seiner Freundlichkeit und Bescheidenheit beliebt gewesen. Seine Philosophie begeistere heute nach wie vor, zeigte sich Besel überzeugt: „Es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen.“

Die soziale Marktwirtschaft bekenne sich zu einer offenen Gesellschaftsform in der Überzeugung, dass der Mensch in Freiheit und Eigenverantwortung am besten wirtschaften könne. Ihre Voraussetzung sei also der demokratische Rechtsstaat ohne staatliche Willkür und Repressalien. Dafür gelte es sich zu engagieren: „Ein Gemeinwesen, für das sich keiner einsetzt, funktioniert nicht.“

Ludwig Erhards Rolle als Reformer

Den Begriff Wirtschaftswunder hinterfragte dann Christiane Götz-Weimer, Verlegerin und Organisatorin des Ludwig-Erhard-Gipfels. Es gebe kein Wunder, also auch kein Wirtschaftswunder, erklärte sie. Erhard habe diesen Begriff stets abgelehnt, denn dahinter stecke in jedem Fall harte Arbeit.

Auch Erhard selbst habe sich seinen Weg hart erarbeitet: Gegen die Pläne des Vaters, trotz Kinderlähmung und später auch einer Kriegsverletzung. Seine ökonomische Theorie werde bis heute anerkannt, wenngleich Götz-Weimer mutmaßte, dass er sein Modell auf heutige Verhältnisse gemünzt eher als faire und ökologische Marktwirtschaft betiteln würde. Ihren spontanen Vorschlag, die Realschule in Ludwig-Erhard-Schule umzubenennen, lehnte deren Leiter auf elegante Weise jedoch ab mit dem Verweis auf die Verwurzelung im Tegernseer Tal, mit der man sehr, sehr glücklich sei.

Als Höhepunkt des Festakts wurden exemplarisch zwei Projekte vorgestellt. Anna Baumann und Sarah Merkl hatten sich mit Ludwig Erhards Rolle als Reformer befasst. Nach einem Überblick über seine Lebensdaten stellten die Schülerinnen die Reformen dar, an denen der Politiker mitgewirkt hat. Im Rahmen des Projekts haben die beiden auch eine Internetseite und einen schulinternen Blog gestaltet.



Soziale Marktwirtschaft in Facetten

Unter dem Motto „Soziale Marktwirtschaft: gestern – heute – morgen“ haben sich Magdalena Kandlinger, Robert Meier und Maria Schober mit Erhard auseinandergesetzt. Sie zeichneten sein Wirken von der Entstehung des Begriffs selbst über die Entwicklung der Grundlagen nach, erläuterten die Wirkung auf die Ökonomie zu Erhards Zeit und versuchten einen Ausblick auf die Zukunft von Arbeitswelt und Gesellschaft. Entlastung des Mittelstands, Reform der Erbschaftssteuer und Umverteilung durch mehr Steuergerechtigkeit wurden dabei ebenso angesprochen wie die Frage nach dem Sinn von Mietpreisbremse und Mindestlohn.



„Es gibt Momente, da ist man als Schulleiter einfach nur stolz“, zeigte sich Rektor Tobias Schreiner angetan von den Leistungen seiner Schüler. Sie hätten sich auf beeindruckendem Niveau mit den komplexen Inhalten auseinandergesetzt und in der Präsentation große Kompetenz bewiesen. Die Leiterinnen der Fachschaft Geschichte/Sozialkunde, Dagmar Simperl und Marina Ederer, welche die Projekte betreut haben, erhielten als Dank je einen Blumenstrauß. ger