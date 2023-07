Regen und Bibber-Temperaturen: Seefest in Tegernsee komplett abgesagt

Von: Sandra Hefft

Starkregen prasselt während eines Gewitters auf eine Straße. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Tegernsee – Traurige Nachricht vom Tegernsee: Das dortige Seefest, das für Dienstag geplant war, kann wegen der schlechten Wetterprognose nicht stattfinden. Es wurde komplett abgesagt.

Eigentlich hätte das Seefest in Tegernsee am Dienstag (25. Juli) um 15 Uhr mit einem bunten Kinderprogramm starten sollen. Doch daraus wird nichts, wie die Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT)mitteilt: „Das Seefest Tegernsee kann witterungsbedingt am morgigen Dienstag und Mittwoch nicht stattfinden.“

Auch Ersatztermin nicht möglich

Auch eine Verschiebung auf Donnerstag ist nicht möglich. Als Grund nennt die TTT personelle Engpässe bei der Wirtegemeinschaft. „Aus diesem Grund wird das Seefest Tegernsee in diesem Jahr komplett abgesagt.“