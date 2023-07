Rennen auf dem Motorrad: Polizei schnappt Raser in Kreuth

Von: Fridolin Thanner

Die Polizei hat bei Kreuth zwei Raser auf Motorrädern geschnappt (Symbolbild). © Philipp von Ditfurth/dpa

Kreuth – Zwei Motorradfahrer haben sich am Sonntag (9. Juli) bei Kreuth ein Rennen geliefert und jegliche Verkehrsregeln missachtet. Die Polizei war aber auch vor Ort.

„Auf dem direkten Weg zum Führerscheinentzug“ überschrieb die Autobahnpolizeistation Holzkirchen ihren Bericht über die beiden „Hobbyrennfahrer“. Die Kontrollgruppe Motorrad der APS hat sie geschnappt.

Laut dem Polizeibericht „lieferten sich zwei Motorradfahrer ein rasantes Rennen auf der B 307 zwischen Stuben und der Ortschaft Kreuth“. Die Aichacher rasten am Sonntag, 9. Juli, gegen 15.10 Uhr mit ihren Motorrädern vom Grenzübergang in Richtung Tegernsee. „Der 23-jährige Ducati-Fahrer legte dabei die Messlatte sehr hoch“, berichtet Polizeihauptkommissar Jan Zangenfeind. Der zweite Motorradfahrer, ein 28-Jähriger auf einer Yamaha, musste laut der Polizei „alles geben“, um folgen zu können.

Entsprechend riskant rasten die beiden Richtung Kreuth und ließen sämtliche Verkehrsregeln außer Acht. Mit mehr als 160 Stundenkilometern bretterten sie über die Landstraße. „Die teils herrschende Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h wegen der Wandererparkplätze ignorierten beide beharrlich“, berichtet Zangenfeind. In diesen Bereichen fuhren die Aichacher mit 140 Stundenkilometern. „Durchgezogene Linien, Sperrfläche, Überholverbote galten für die beiden Rennfahrer offensichtlich nicht“, heißt es im Polizeibericht. Mit waghalsigen Überholmanövern rauschten sie an den vielen Autos vorbei, die an dem Tag unterwegs waren.

Pech für die beiden Motorradfahrer war, dass ihnen ein ziviles Motorrad der Motorradkontrollgruppe des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd folgte und die Raserei filmte. In Kreuth wurden die beiden Aichacher schließlich angehalten und mir ihren Taten konfrontiert. Darüber haben sich offenbar auch viele der zuvor Überholten gefreut. Lau Polizei reagierten die „teilweise mit Hupen und Applaus auf die Anhaltung“. Selbst Motorradfahrer, die ebenfalls sehr schnell überholt wurden, zeigten den Beamten „deutlich ein Daumen hoch auf diese Kontrolle“, teilt die Polizei mit .

Die beiden Aichacher erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens im Straßenverkehr. Dies kann laut Polizei dazu führen, dass die Fahrerlaubnis entzogen wird und die Fahrzeuge beschlagnahmt werden.