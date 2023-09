Bergwacht Rottach-Egern: schwer verletzte Münchnerin im Bereich Daffensteine / Rettung mit Hubschrauber

Von: Sabrina Winklmaier

Teilen

Nach der Rettung der Münchnerin machte der Rettungshubschrauber eine Zwischenlandung am Wallbergsattel. © GB

Rottach-Egern – Eine fast schon spektakuläre Rettungsaktion absolvierten Einsatzkräfte der Bergwacht Rottach-Egern am vergangenen Freitag. Eine Münchnerin war im Bereich der Daffensteine schwer verletzt gefunden worden. Doch nicht nur das Gelände machte den Bergwachtlern zu schaffen, auch die abendliche Dunkelheit.

„Die Retter der Bergwacht Rottach-Egern wurden am Freitagabend, 8. September, gegen 18 Uhr zu einer Vermisstensuche gerufen“, teilt Alexander Stern, Pressesprecher der Bergwacht Rottach-Egern, mit. Zwei Wanderer waren von Kreuth-Riedlern in Richtung Wallberghaus unterwegs, als sie im Wald vermeintliche Hilferufe im Bereich Daffensteine wahrnahmen. Die beiden versuchten mehrmals, eine Rückantwort zu bekommen – ihre Versuche blieben jedoch erfolglos. Daraufhin setzten sie ihren Aufstieg fort und setzen am Wallberghaus einen Notruf ab. „Früher war es den beiden aufgrund des fehlenden Handynetzes nicht möglich“, teilt die Bergwacht mit.

Eine Einsatzkraft wurde umgehend zu den beiden Wanderern geschickt, um eine genauere Lage zu erfragen. Währenddessen alarmierte der Einsatzleiter weitere Kräfte und Rettungsmittel. Aufgrund der fortgeschrittenen abendlichen Stunde wurde entschieden, einen Hubschrauber zur Rettung und Transport von Einsatzkräften der Landespolizei sowie ein Hubschrauber mit Technik und Wärmebildkamera der Bundeswehr hinzuzuziehen. Es bildeten sich Suchtrupps und Teams, welche sich an den jeweiligen Startpunkten zu Fuß auf die Suche machten.

„Noch während des Briefings der Einsatzleitung und der Crew meldete ein Suchteam Rufkontakt zu einer hilflosen Person im Bereich Daffensteine. Bei der Person handelte es sich um eine 51-jährige Münchnerin, die bereits seit zwei Stunden schwer verletzt ausharrte. Die Wanderin war auf einem losen Stein ausgerutscht und circa fünf bis zehn Meter einen steilen Abhang hinunter gerutscht. Erst bei einem gefällten Baum kam sie zu Liegen. Die Bergwacht entschied, dass eine Rettung aus der Luft die beste Option sei. „Der Bundeswehr Hubschrauber, welcher sich bereits im Anflug befand, wurde abbestellt“, teilt Stern weiter mit. Kurz bevor der Hubschrauber mit zwei Luftrettern starten wollte, wurde die Einsatzleitung informiert, dass die Münchnerin über starke Schmerzen klage und dringend einen Notarzt benötige. „Die Einsatzstelle befand sich jedoch im absturzgefährdeten Gelände und alle Rettungshubschrauber waren bereits gebunden oder abgemeldet aufgrund von Dunkelheit“, erklärt Stern.

Doch die Bergwacht hatte Glück: Per Funk meldete sich ein Notarzt aus Bayrischzell. Da er jedoch nicht vor totaler Dunkelheit am Aufnahmepunkt in Rottach-Egern sein konnte, entschloss die Einsatzleitung kurzfristig, den Notarzt im Nachbartal mittels Hubschrauber zu holen. So konnte die 51-Jährige schnellstmöglich medizinisch versorgt werden. Der Hubschrauber machte am Wallbergsattel eine Zwischenlandung und bei beinahe kompletter Dunkelheit wurde die Verletzte mit Bergesack und Rettungswinde in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen.

Nach einer Nachbesprechung endete der Einsatz gegen Mitternacht. Vor Ort waren 13 Einsatzkräfte der Bergwacht Rottach-Egern, ein Notarzt der Bergwacht Bayrischzell, zwei Hubschrauber sowie die alpine Einsatzgruppe der Polizei. Die Bergwacht Rottach-Egern bedankt sich bei allen Einsatzkräften und Beteiligten für die reibungslose Zusammenarbeit.