Risse auf Almen am Tegernsee sorgen für Angst vor dem Wolf

Von: Katja Schlenker

Teilen

Der Europäische Wolf steht unter Schutz, doch den Almbauern macht er Sorgen. (Symbolbild) © dpa

Rottach-Egern – Nachdem mehrere Vorfälle mit einem Wolf im Tegernseer Tal vermutet werden, greift der Gemeinderat Rottach-Egern nun mit einer Resolution durch.

Im Tegernseer Tal geht die Angst um. Von mehreren Tieren, die von einem Wolf gerissen worden sein sollen, berichtete Bezirksalmbauer und Gemeinderat Anton Maier (CSU) in der jüngsten Sitzung in Rottach-Egern. Die Mitglieder im Gremium reagierten prompt.



„Im ganzen Oberland gibt es Sichtungen“, sagte Anton Maier zu seinen Amtskollegen am Ratstisch im Seeforum. So auch im Tegernseer Tal, wo der Wolf auch schon Schäden angerichtet haben soll. Von drei toten Schafen und drei weiteren vermissten Tieren bei seinem Stellvertreter Hans Kiening auf der Ableitenalm unterhalb von Risserkogel und Plankenstein berichtete der Bezirksalmbauer. Beim Bauer in der Au in der Gemeinde Bad Wiessee sei der Kadaver eines Rotwildkalbs gefunden worden. An der Bodenschneid oberhalb des Schliersees sei ebenfalls ein Wolf gesehen worden.

Verlust der Heimat befürchtet

„Es ist nicht fünf vor zwölf, sondern fünf nach zwölf“, fasste Anton Maier die Lage zusammen. „Die Almwirtschaft wird ein Riesenproblem bekommen, wenn wir nicht eingreifen. Es geht um den Verlust unserer Kulturlandschaft und unserer Heimat – und das betrifft alle.“ Von der Politik erhalte man keine Unterstützung. Der Wolf genieße nach wie vor hohen Schutzstatus. Tiere dürfen nur getötet werden, wenn sie zu einer Gefahr für Menschen werden und zum Beispiel regelmäßig in Ortschaften auftauchen sowie keine Scheu vor den Menschen dort zeigen.

Auch Rottach-Egerns Bürgermeister Christian Köck äußerte seine Bedenken: „Es ist ein Problem, das wir unmittelbar vor der Tür haben.“ Er habe den Eindruck, dass der Schutz bestimmter Arten über allem anderen stehe, und halte dies für falsch. Man müsse Regulative finden, so auch im Fall des Wolfs.

Grünen-Gemeinderat fordert Resolution

Einflussmöglichkeiten habe die Gemeinde keine, denn über den Schutzstatus des Wolfes entscheiden andere, antwortete der Bürgermeister auf die Frage von Rats­mitglied Andreas Erlacher (FWG), was das Gremium bei dem Thema tun könne, zum Beispiel mit einem Beschluss. Diese Vorlage nahm Fraktionskollege Georg Höß für einen Vorschlag auf: „Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob wir nicht doch mal was beschließen sollten, auch wenn es dann vielleicht nicht gültig ist, statt immer nur dazusitzen und zu erörtern.“



Auch Thomas Tomaschek (Grüne) schloss sich diesem Vorschlag an: „Wir sind gerade in einer Übergangszeit. Bisher hatten wir kein Problem, aber jetzt ist der Wolf da und macht Schaden. Letztlich entscheidet Brüssel, aber wir sollten eine Resolution verabschieden.“

Über „Wölfe in der Schweiz – Erfahrungen und Wirkung für Bayern“ wird der Biologe Marcel Züger am Donnerstag, 7. Juli, um 20 Uhr, in der Miesbacher Oberlandhalle berichten. Alle Interessierten sind willkommen. Der Eintritt ist frei.

Vizebürgermeister Josef Lang (CSU) lieferte dann die entscheidende Idee. Auch er hielt es für sinnvoll, einen Beschluss zum Thema Wolf und zur aktuellen Lage zu fassen. „Wir sollten ein Schreiben an die Staatsregierung beziehungsweise Ministerpräsident Markus Söder verfassen, dass sie umgehend tätig werden sollen“, schlug er vor. Dem schlossen sich die anwesenden Gemeinderäte einstimmig an.

Bürgermeister Kühn mit deutlichen Worten

Bürgermeister Robert Kühn aus Bad Wiessee bewegt das Thema Wolf ebenso. „Seit Beginn meiner Amtszeit sorgen der Wolf und die Almwirtschaft für Diskussionen in unserer Region“, erklärt er und dass er sich seit seinem Amtsantritt intensiv mit dem Thema befasst habe. Sein Fazit: Wölfe sind enorm lern- sowie anpassungsfähig und daher in der Lage, auch ausgeklügelte Herdenschutzmaßnahmen zu umgehen. Wenn die Beutegreifer merken, dass sie vom Menschen nichts zu befürchten haben, werden sie immer dreister und aggressiver, da sie dieses Verhalten schließlich zum Erfolg führt.

„So bin auch ich zu der Erkenntnis gelangt, dass der Wolf in unseren Gefilden und damit im bayerischen Alpenraum untragbar ist und daher dringend Abschussgenehmigungen erteilt werden müssen“, sagt Robert Kühn. „Denn sollte sich der Wolf bei uns ansiedeln, werden wir uns von der traditionellen Almwirtschaft verabschieden müssen und damit eine wichtige Kulturlandschaft verlieren, die sich seit mehreren 100 Jahren bei uns etabliert hat und einen großen Anteil hat an der touristischen Attraktivität unserer Region.“ ksl