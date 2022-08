Rosstag in Rottach-Egern präsentiert sich in neuem Format

Von: Katja Schlenker

Prächtig geschmückte Rösser und Kutschen: Pferdeliebhabern wird beim Rosstag in Rottach-Egern einiges geboten. (Archivbild) © dpa / Angelika Warmuth

Rottach-Egern – Der Rosstag in Rottach-Egern kehrt nach Corona-Pause zurück in den Veranstaltungskalender: Mit neuem Datum, neuem Ort und neuem Programm.

Zwei Jahre Corona-Pause wurden in Rottach-Egern genutzt, um dem traditionellen Rosstag eine Frischekur zu verpassen. Wichtigste Änderung: Statt Ende August findet die Veranstaltung nun am Sonntag, 11. September, statt – und das an einem neuen Ort.

Was wie gewohnt bleibt, sind zahlreiche Pferdegespanne und Reiter, die auch bei der 51. Auflage des Pferdefestes bei einem festlichen Umzug durch den Ort ziehen, wie Bürgermeister Christian Köck und Daniel Merone von der Bergwacht Rottach-Egern jüngst bei einem Gespräch bekannt gaben. Ab 12 Uhr geht es von der Kobellstraße über See- und Hauptstraße durch den Ort zum Festplatz.

Festzug auf neuer Route durch Rottach

Das Moderatoren-Team Bruno Six und Florian Maier begleitet die Parade wie in den vergangenen Jahren auch vom Turm aus und stellt an der Seestraße gegenüber der Kuranlage kurz Gespanne und Reiter vor, ebenso an der Dr.-Mohr-Straße. Auf das Schaufahren wird allerdings verzichtet. Diesmal treffen sich Reiter sowie Kutscher und über 200 geschmückte Rösser auf einem extra hergerichteten Festplatz am Gsotthaber Hof an der Feldstraße.

Bürgermeister Christian Köck (l.) und Daniel Merone von der Berg­wacht Rottach-Egern bereiten den Rosstag vor. © Schlenker

Daher führt der Festzug auch nicht direkt an der Rosskapelle vorbei, sondern werden Pferde, Kutscher und Reiter an einem freien Altar auf Höhe des Bauernhofs „Zum Dersch“ unweit der Rosskapelle gesegnet. Das Fahrerlager wird auf der Oswaldwiese hinter dem Voitlhof aufgeschlagen.

Rosstag-Pins für Bergwacht am Tegernsee

Des Weiteren wird der Rosstag künftig immer am zweiten Sonntag im September stattfinden, weil das Wetter da stabiler ist, erklärte der Bürgermeister. Auch werde es künftig keine Verschiebetermine mehr geben. Ab 16 Uhr spielt auf dem Festplatz die Band „Smile“. Um ohne großen Aufwand dorthin zu gelangen, wird es einen kostenlosen Pendelbus geben von 10 bis 19 Uhr. Der startet am Postamt und fährt bis zur Feldstraße und zurück. Ein Teil des Erlöses der Veranstaltung kommt der Bergwacht zugute. Mit dem Erwerb des Rosstag-Pins wird laut Daniel Merone die Berg­rettung im Tegernseer Tal unterstützt.

Außerdem wird es zum Rosstag einen verkaufsoffenen Sonntag geben. Jene Geschäfte, die sich entlang der Route des Festzugs befinden, können dann öffnen. Darüber haben die Gemeinderäte kürzlich einstimmig entschieden. ksl