Rottach-Egern: 54-Jähriger plötzlich angegriffen und verletzt

Von: Sandra Hefft

Die Polizei bittet um Hinweise, die zur Klärung der Tat beitragen. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Rottach-Egern – Am Mittwochabend wurde ein 54-Jähriger aus Rottach-Egern durch einen noch unbekannten Mann angegriffen und verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 54-jähriger Mann aus Rottach-Egern befand sich am Mittwoch (8. März) gegen 21.40 Uhr auf einem Spaziergang auf der Überfahrtstraße in Rottach-Egern. Gegen 21.40 Uhr kam ihm dort eine dreiköpfige Gruppe entgegen. „Einer der Männer griff ihn unvermittelt tätlich an, rang ihn zu Boden und verletzte ihn durch einen Schlag in den Nacken“, erklärt die Polizei in Bad Wiessee.

Da der Mann um Hilfe rief und dadurch Passanten auf den Vorfall aufmerksam wurden, ließ der Täter vom 54-Jährigen ab. Die Gruppe rannte im Anschluss von dem Tatort weg.

„Durch die Erstinformationen, die bei der Polizei eingingen, war nicht auszuschließen, dass es sich hier um ein mögliches Raubdelikt handeln könnte“, erklärt diese. Daher wurden mehrere Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Bad Wiessee und benachbarter Dienststellen in den Einsatzraum geschickt. Fahndungsmaßnahmen verliefen jedoch ohne Ergebnis.

Täterbeschreibung

In der Gruppe sollen sich drei Männer befunden haben, alle im Alter von etwa Mitte 20. Die Männer sollen über 1,80 Meter sein und schwarzes Haar haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Wiessee unter der Telefonnummer 08022/98780 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.