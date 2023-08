Rottach-Egern: 86-Jährige stirbt beim Baden im See

Von: Sabrina Winklmaier

Trotz schneller Hilfe und Einsatz eines Defibrillators konnte eine Rentnerin in Rottach-Egern nicht mehr gerettet werden (Symbolbild). © Klaus-Dietmar Gabbert

Rottach-Egern – Am vergangenen Samstag bargen drei Passanten eine Rentnerin aus dem Tegernsee. Trotz Reanimation mit dem Defibrillator konnte ein Arzt nur noch den Tod bei der Dame feststellen.

Kurz vor zehn Uhr ging am Samstag, 12. August, ein Notruf bei der Integrierten Leitstelle in Rosenheim ein. Der Grund: Ein Badeunfall am Tegernsee auf der Höhe der Überfahrtstraße in Rottach-Egern. „Zuvor hatten drei Passanten eine 86-jährige Rentnerin aus Rottach-Egern, die täglich an der selben Stelle baden geht, leblos aus dem Wasser geborgen“, heißt es im Bericht der Polizeiinspektion Bad Wiessee.

Ersthelfer mit medizinischer Ausbildung, welche Gäste im Seehotel Überfahrt waren, der Notarzt, der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr und die Polizei waren vor Ort. Das Seehotel unterstützte die Rettungsaktion mit einem hauseigenem Defibrillator. Lange wurde versucht, die Rentnerin zu reanimieren – jedoch ohne Erfolg. Ein Arzt konnte im Beisein des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizei Rosenheim nur noch ein natürliches Ableben feststellen.