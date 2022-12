Rottach-Egern: Auto rutscht über Straße und stürzt Abhang hinunter

Von: Sandra Hefft

Teilen

Bei winterlichen Verhältnissen kam es am Wochenende zu mehreren Unfällen. (Symbolbild) © dpa/ Fotostand / K. Schmitt

Rottach-Egern – Am Samstag ist es auf der Valepper Straße in Rottach-Egern zu einem Unfall gekommen. Ein Wagen kam auf schneeglatter Straße ins Rutschen und stürzte einen Abhang hinunter.

Mehr als einen Schutzengel hatte ein 25-jähriger Freisinger wohl am Samstag (10. Dezember) im Auto dabei: Wie die Polizei Bad Wiessee berichtet, war der Mann gegen 14 Uhr mit zwei Mitfahrenden aus Berlin talwärts auf der Valepper Straße in Rottach-Egern unterwegs.

Dann verlor der Freisinger bei winterlichen Straßenverhältnissen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er „rutschte aus der Kurve und stürzte zirka 100 Meter den dahinter liegenden Abhang hinunter“, berichtet die Polizei. Der völlig demolierte Wagen kam im Bereich des Bachbetts der Rottach zum Stehen.

Wegen des unwegsamen Geländes wurden unter anderem die Freiwilligen Feuerwehren Rottach-Egern und Tegernsee sowie die Bergwacht alarmiert. Zudem befanden sich mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes zur Erstversorgung der Verletzen vor Ort. „Wie durch ein Wunder und insbesondere aufgrund der Tatsache, dass alle drei Insassen den Sicherheitsgurt angelegt hatten, wurden diese bei dem Absturz jeweils nur leicht verletzt“, berichtet die Polizei.

Alle Insassen kamen in umliegende Krankenhäuser. Am Pkw entstand ein geschätzter Totalschaden von 10.000 Euro. she