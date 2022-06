Verkehrsforum: Diese Herausforderungen sollen grenzübergreifend gelöst werden

Zufrieden mit dem 1. Tegernseer Verkehrsforum sind (v.l.) der Miesbacher Landrat Olaf von Löwis, Klaus Bogenberger (TU München), Michael Brandl (Bezirkshauptmann Schwaz), Ministerialdirigent Wolfgang Wüst und der Tölzer Landrat Josef Niedermaier. © TTT/Plettenberg

Rottach-Egern – Beim 1. Tegernseer Verkehrsforum trafen sich Vertreter aus dem Oberland und Tirol. Vor allem in Sachen ÖPNV spielt Österreich eine wichtige Rolle.

Gemeinsam mit dem Landkreis Miesbach, der Landeshauptstadt München sowie der Landesregierung Tirol lud die Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) jüngst zur Diskussionsrunde ins Seeforum nach Rottach-Egern. Themen waren die vielschichtigen Herausforderungen, die mit zunehmend überlasteten Straßen einhergehen und nur gemeinsam gelöst werden können.

Einig waren sich bereits vor dem Treffen alle Beteiligten darüber, dass das Thema Verkehr nur gemeinsam und grenzüberschreitend verbessert werden könne. Ziel der gemeinsamen Gespräche der deutschen und österreichischen Alpengrenzregionen war, sich gegenseitig besser zu verstehen, voneinander zu lernen und gemeinsame Handlungen abzuleiten, erklärt die TTT.

Politik und Wissenschaft vereint

Geplant war das Treffen bereits für 2021, musste dann aber corona-bedingt verschoben werden. Schon damals war klar: Der Austausch ist auf persönlicher Ebene zielführender und verbindlicher als im Online-Format. Das Interesse beim Publikum sei groß gewesen, berichtet die TTT.

Zu den Teilnehmern zählten neben Wissenschaftlern wie Klaus Bogenberger, der sich in seiner Forschung an der TU München mit der Theorie des Verkehrsablaufs im urbanen Verkehr beschäftigt, sowie Fachleuten aus der freien Wirtschaft auch Politiker und Vertreter des bayerischen Verkehrsministeriums.

Aus Österreich waren unter anderen Michael Brandl, Bezirkshauptmann aus Schwaz, sowie Bürgermeister Robert Pramstrahler aus Zell am Ziller und Vertreter der Mobilitätsreferate vor Ort.

Für die Region waren neben dem Miesbacher Landrat Olaf von Löwis und dem Tölzer Landrat Josef Niedermaier auch Bad Wiessees Bürgermeister Robert Kühn vor Ort sowie der Münchner Stadtrat Paul Bickelbacher.

Corona-Lockdown verschärft Ausflugsverkehr

In verschiedenen Vorträgen und Diskussionsrunden wurden Verkehrsentwicklungen und Szenarien aufgezeigt, Best-Practice-Beispiele vorgestellt sowie die Rolle der Digitalisierung eingeordnet. Dabei wurden auch die gefühlten Wahrheiten über Verkehrsbelastungen durch Zahlen teils entkräftet, teils belegt.

Auch das oft diskutierte Verhältnis zwischen Stadt und Land, welches sich in Zeiten von Corona-Lockdown und geschlossenen Grenzen zuspitzte, kam zur Sprache. Es ging zum einen um die Frage der Finanzierbarkeit. TU-Professor Klaus Bogenberger sagte dazu: „Man muss akzeptieren, dass der ÖPNV ein Zuschussgeschäft ist, das von der Allgemeinheit zu tragen ist.“ Zum anderen spielte aber auch die Notwendigkeit gemeinsamen Handelns eine Rolle. „Wir haben verdammt viel Kleinstaaterei betrieben. Das können wir uns nicht mehr leisten“, fasste der Tölzer Landrat Josef Niedermaier zusammen.

Grenzüberschreitenden ÖPNV stärken

TTT-Geschäftsführer Christian Kausch zeigte sich nach der Veranstaltung mehr als zufrieden: „Die Diskussionen waren dynamisch und beinhalteten genau die richtige Mischung an Themen. Hinterher gab es viele positive Rückmeldungen aus dem Publikum, dass man unter anderem durch die Vielfalt und Komplexität der Aspekte nun mehr versteht, warum manche Sachen nicht gehen oder so lange dauern.“

So habe es großes Interesse daran gegeben, weitere Termine stattfinden zu lassen, vielleicht sogar in Form eines Workshops, um gemeinsam an konkreten Herausforderungen arbeiten zu können. Man sei zudem mit dem konkreten Ziel aus dem Tag gegangen, die eigenen Strukturen zu stärken, um mehr zusammenarbeiten zu können, wie zum Beispiel den grenzüberschreitenden ÖPNV zu stärken.

9-Euro-Ticket und mehr für Verkehr

Grüße übermitteln ließ Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter, der aus terminlichen Gründen nicht teilnehmen konnte. „Wir sitzen in einem Boot und können die verkehrliche Situation nur gemeinsam erfolgreich bewältigen“, sagte er. „Das heutige Forum war daher ein guter Schritt in die richtige Richtung, um langfristig an grenzüberschreitenden Lösungsansätzen zu arbeiten.“ Zwar ließ sich der Verkehrsminister vertreten, aber nur, weil er nach Berlin reisen musste, um über das 9-Euro-Ticket mit abzustimmen. Dementsprechend präsent war auch das Thema an dem Nachmittag – und hätte an diesem Tag keine größere Aktualität haben können.

Alle Teilnehmer zeigten sich mehr als zufrieden mit dem Format, welches in ähnlicher Form in regelmäßigen Abständen beibehalten werden soll, erklärt die TTT, denn in einem waren sich am Ende alle Podiumsteilnehmer einig: „Wir müssen es geregelt bekommen. Das sind wir den nachfolgenden Generationen schuldig.“ Und: „Wir werden es nur gemeinsam schaffen.“ ksl