Rottach-Egern: Einbruch in Tankstelle – Dieb hatte es auf Zigaretten abgesehen

Von: Sandra Hefft

Ein Einbrecher verschaffte sich Zugang zu einer Tankstelle in Rottach-Egern. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa-mag

Rottach-Egern – Am Samstagmorgen wurde in eine Tankstelle in Rottach-Egern eingebrochen. Der Täter hatte es wohl auf Zigaretten und Tabakerzeugnisse abgesehen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Samstag wurde eine Tankstelle im Westen von Rottach-Egern Ziel von einem Einbrecher. Die Tat ereignete sich laut Polizei zwischen 4 Uhr und 4.20 Uhr, dies gehe aus Videoaufzeichnungen hervor.

„Der Täter schlug eine Glasscheibe ein und gelangte so in den Verkaufsraum“, erklärt die Polizei. Zielrichtung waren E-Zigaretten und Tabakerzeugnisse. „Der genaue Wert der Beute kann erst in den Folgetagen ermittelt werden, dürfte sich aber auf ein paar hundert Euro belaufen“, erklärt die Polizei. Obendrauf kommt der Sachschaden, der bei 800 Euro liegen dürfte.

Sachdienliche Informationen nimmt die Polizei Bad Wiessee unter Telefon 08022/98780.