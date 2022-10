Gabriele Schultes-Jaskolla: „Ein ganz großes Dankeschön“

Rottach-Egern: Einweihung der Fitness-Strecke am Birkenmoos

Teilen

Bei der Einweihung der Fitness-Strecke: (v.r.) Stellvertretende Bürgermeisterin Gabriele Schultes-Jaskolla, die Ideengeber Stefan und Julia Füßl, Pfarrer Martin Weber, Pastoralreferentin Maria Thanbichler, Oliver Seitz, Familie Schlichtner, Geschäftsleiter Gerd Hofmann und Kämmerer Martin Butz. © Versen

Rottach-Egern – Ein gesunder Sportspaß für die ganze Familie wurde am vergangenen Wochenende auf der Sportanlage Birkenmoos in Rottach-Egern eingeweiht.

Das Angebot in Rottach-Egern ist spaß-orientiert und kostenfrei zugänglich. Zehn Stationen stehen samt Anleitungs­tafel zur Verfügung: Vom Handstandsbügel, Balancierstrecke, Stationen für Beinheber und Sit-Ups, weiter zur Gehschule, Calistenics Beyond, Rückenstrecker Universal, bis hin zur Schwebenden Plattform, dem Springfeld und der Squat-Plattform ist alles geboten.

Die Fitness-Strecke wurde zwischen der neuen Rottacher Tennishalle und dem Fußballplatz Birkenmoos angelegt. „Ein gelungenes Projekt bedarf immer der Zusammenarbeit mehrerer engagierter Menschen“, würdigte Rottachs dritte Bürgermeisterin Gabriele Schultes-Jaskolla bei der Einweihung voller Freude. Das Zauberwort fürs gelungene Konzept mit Fertigstellung in nur zwei Jahren hieß engagiertes „Teamwork“: dazu gehörten Ideengeber wie Stefan und Julia Füßl, der Rottacher Gemeinderat als spontaner Beschlussfasser und vor allem Geldgeber wie das Leader-Programm.



Dieses hat die Entwicklung des ländlichen Raumes in Europa zum Ziel. Mit den Geldern sollen von Bürgern initiierte Vorhaben in die Tat umgesetzt werden. Dazu gibt es seit 2014 im Landkreis die sogenannte LAG (lokale Arbeitsgruppe Miesbach) unter dem Vorsitz von Michael Pelzer und LAG-Manager Simon Kortus. „Er hat unsere Gemeinde in vorbildlicher Weise dabei unterstützt, einen erfolgreichen Antrag auf Fördermittel zu stellen“, berichtete Schultes-Jaskolla. Dieser Fitness-Park sei deshalb mit einem deutlich fünfstelligen Betrag über Leader gefördert worden.

Gabriele Schultes-Jaskolla: „Ein ganz großes Dankeschön“

Ein großes Lob gab es für die Vertreter der örtlichen Sportvereine, die die konkrete Ausführung der Anlage in einem Workshop kritisch mit der Gemeinde diskutiert und entwickelt hatten. „Unser Kämmerer Martin Butz, aber auch unser Geschäftsführer Gerhard Hofmann, unser Amtstechniker Daniel Merone sowie die Mitarbeiter des Bauhofs verdienen ein ganz großes Dankeschön“, sagte Schultes-Jaskolla und fügte hinzu: „Martin Butz hat das Projekt immer konsequent vorangetrieben und auch nie die Kosten aus dem Blick verloren“. Bei der Auswahl der Geräte half die Firma „Playparc“, während die Firma Reichl den gesamten Auftrag abwickelte.



Den Segen Gottes erbaten anschließend die Kirchenvertreter durch die Pastoralreferentin Maria Thanbichler und den evangelischen Pfarrer Martin Weber. Gemeinsam forderten die Anwesenden die Öffentlichkeit auf: „Nutzt die Gelegenheit für eure Fitness“. Beispielhaft folgten die großen und kleinen Anwesenden dem Aufruf nach der fachmännischen Einweisung durch Oliver Seitz von 4FCIRCLE und hatten sichtbar Spaß daran. iv