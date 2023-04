„Sie, Herr Bürgermeister, leben in einer Blase, in der Sie die Wünsche der Bürger vielleicht nicht mehr wahrnehmen“

Rottach-Egern: Bürger wünschen sich Sanierung des Rathauses

Von: Sabrina Winklmaier

180 Personen waren bei der Bürgerversammlung um zu erfahren, wie es mit dem Rottacher Rathaus weiter geht. Bürgermeister Christan Köck bat wegen der vorherrschenden Skepsis um Vertrauen. © Ingrid Versen

Rottach-Egern – Mit rund 180 Besuchern war die jüngste Bürgerversammlung im Rottacher Seeforum sehr gut besucht. Das Rathaus, das nach einstimmigem Gemeinderatsbeschluss in 2024 abgerissen und durch ein neues ersetzt werden soll, erhitzt nach wie vor die Gemüter im Ort.

Der Abriss des jetzigen Rathauses sei einstimmig beschlossen, und daran werde sich auch nichts mehr ändern, verkündete Bürgermeister Christian Köck. Er bat eindringlich um Vertrauen. Schließlich könne man nicht jeden einzelnen Bürger fragen, wie er sich das Rathaus wünsche: „Sonst bekommen wir ein Hundertwasserhaus“.

Das war das Stichwort für Stefan Berghammer, der mit Marco Zimmermann eine „Förder- und Schutzgemeinschaft“ gegründet hatte, um einen Neubau zu verhindern. „Das ist unser aller Rathaus“, stellte Initiator Berghammer unter großen Beifall zahlreicher Besucher unmissverständlich fest. Man befürworte ein weniger kostenträchtiges, gründlich saniertes Rathaus, unter Erhalt der Fassade und des markanten Uhrturms, was ein Rottacher Wahrzeichen sei. Damit könne man gegenüber einem Neubau erhebliche Kosten einsparen.

Der Gemeindechef widersprach heftig: „Das Rathaus, 1895 als Gästehaus erbaut und 1959 um den Uhrturm ergänzt, gibt nur von der Hauptstraße aus gesehen ein gutes Bild ab. Der Rest ist in einem heruntergekommenen, unansehnlichen Zustand, nicht barrierefrei und eine Zumutung für die Menschen, die darin arbeiten“. Seit rund 20 Jahren sei ein Neubau im Gespräch. „Es ist nun Zeit, dass wir das endlich anpacken“, erklärte Köck.



Dritte Bürgermeisterin Gabriele Schultes-Jaskolla, langjähriges Gemeinderatsmitglied, pflichtete dem Gemeindechef bei und bat, dem Ratsgremium zu vertrauen. „Man muss uns auch nicht auffordern nachzudenken, denn das tun wir ganz von selbst“, sagte die Kommunalpolitikerin. Das Rottacher Ratsgremium habe in der Vergangenheit schon viele Großprojekte realisiert und noch nie eines in den Sand gesetzt, fügte Jaskolla hinzu. Unterstützung für den Bürgermeister gab es auch von Thomas Tomaschek (Grüne). Man sei in den zurückliegenden Jahren öfter nicht einer Meinung gewesen, aber im Fall des Rathaus-Projekts gebe es im Gemeinderat keinerlei Differenzen.



„Sie, Herr Bürgermeister, leben in einer Blase, in der Sie die Wünsche der Bürger vielleicht nicht mehr wahrnehmen“

Die anwesenden Befürworter des bestehenden Rathauses sahen das jedoch anders: „Die Bürger müssen mit in die Planung einbezogen werden und der Gemeinderatsbeschluss muss wieder geändert werden“, lautete die Forderung, denn „eine Kommunalwahl darf kein Freibrief sein“. Eine Besucherin verstieg sich sogar zu der Behauptung: „Sie, Herr Bürgermeister, leben in einer Blase, in der Sie die Wünsche der Bürger vielleicht nicht mehr wahrnehmen“. Dieser scharfe und persönliche Angriff brachte den Gemeindechef jedoch nicht aus der Fassung. Köck verkündete, dass hinter den Kulissen bereits der Gemeinderat in nicht-öffentlichen Sitzungen an der Rathausplanung arbeite, beispielsweise hinsichtlich des Raumprogramms beziehungsweise Größe der geplanten Tiefgarage. Dann solle eine Sonder-Bürgerversammlung stattfinden, versprach der Bürgermeister, was allseits mit Beifall bedacht wurde. iv