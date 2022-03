Ausbau für Auenstraße: Rottach-Egern bringt Pläne auf den Weg

Von: Katja Schlenker

Teilen

Die Auenstraße in Rottach-Egern soll ausgebaut werden und dabei auch Straßenlampen erhalten. © Schlenker

Rottach-Egern – An der Auenstraße in Rottach-Egern entstehen derzeit Wohnungen. Wenn diese fertig sind, will die Gemeinde die Fahrbahn herrichten.

Die Auenstraße in Rottach-Egern soll saniert werden und dabei Straßenlicht sowie Rohre für mögliches Breitband erhalten. Die Gemeinderäte brachten die Pläne in ihrer jüngsten Sitzung auf den Weg.



Zunächst erläuterte Straßenplaner Lorenz Strohschneider jun., was sich an der Auenstraße ändern soll. Es handelt sich dabei um eine Sackgasse, die an der Sonnenmoosstraße beginnt und auf ihrer gesamten Länge von knapp 140 Metern erneuert werden soll.

Neue Kreuzung für Auenstraße

An der Zufahrt soll ein größerer Kreuzungsbereich entstehen, der eine gute Sicht beim Rausfahren ermöglicht. Dafür ist am Eckgrundstück ein Böschungsverbau erforderlich, erklärte der Planer. Dafür gebe es zwei Möglichkeiten: L-Steine oder Gabionen, die allerdings mehr Platz benötigen und teurer sind. Die Verwaltung favorisiert Variante 1.

Insgesamt soll die Straße auf fünf Meter Breite angelegt werden, damit sich Lkw und Pkw problemlos begegnen können. „Wir haben dort etwas beengte Grenzverhältnisse“, sagte der Planer. „In einzelnen Bereichen werden die fünf Meter vielleicht nicht möglich sein.“ Zudem müsse behutsam vorgegangen werde, weil sich in der Straße viele Leitungen befänden. Der Unterbau soll möglichst erhalten bleiben. Statt Sickerschächten werde es sogenannte Rigolen zur Entwässerung geben.



Rohre für Breitband an Auenstraße

Geplant ist, die Bauarbeiten im Herbst 2022 durchzuführen. Sechs bis acht Wochen würden diese andauern, erklärte der Planer. Dann sollen auch Straßenlaternen installiert werden – zwei bis drei technische Leuchten vom Typ Avanza, wie sie zum Beispiel an der Feldstraße im Einsatz sind. Dadurch entstehen zusätzliche Kosten in Höhe von 10.000 Euro.

Ebenfalls stand zur Debatte, direkt Leerrohre mit zu verlegen für einen späteren Breitbandausbau. Da die Auenstraße im Ortskern liegt und einige neue Wohneinheiten entstehen, wurde vonseiten der Verwaltung vorgeschlagen, die Leerrohre zu berücksichtigen.

Diskussion in Rottach-Egern

Bevor es zu einer Entscheidung kam, gab es Diskussionsbedarf. „Gabionen sind wahnsinnig hässlich“, sagte Gabriele Schultes-Jaskolla (FWG) und sprach sich für die L-Steine aus, die zudem leichter zu pflegen sind.

Da es sich um eine Sackgasse handelt, wollte Jakob Appoltshauser (SPD) wissen, wie die Anwohner während der Bauzeit zu ihren Grundstücken gelangen. „Wir werden schauen, dass sie an den Wochenenden raus und rein kommen“, sagte der Planer, „aber die Woche über müssen wir sehen, wie wir es machen.“ Zudem werde überlegt, ob eine kleine Umleitung angelegt werden könne, fügte Stefan Staudinger vom Bereich Bauamt – Technik hinzu.

Kritik an Breite der Auenstraße

Zudem kritisierte Anton Maier (CSU) die Breite der Straße und hielt 4,10 Meter für ausreichend – das Mindestmaß, damit sich zwei Pkw begegnen können. Man wolle jedoch auf fünf Meter gehen, da im Winter Schnee am Straßenrand hinzukäme und immer mehr größere SUVs unterwegs seien, sagte Stefan Staudinger.

Am Ende gaben die Gemeinderäte einstimmig den Vorschlägen der Verwaltung statt. ksl