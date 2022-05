E-Bike aufladen zunächst kostenlos

Rottach-Egern plant erste Servicestation für E-Bikes & Co.

Von: Katja Schlenker

Das Areal an der Feldstraße in Rottach-Egern wird derzeit umgestaltet. Auch eine Servicestation für Radfahrer ist geplant. © Schlenker

Rottach-Egern – Über eine Radservicestation an der Feldstraße hat der Gemeinderat Rottach-Egern nun diskutiert. Ein Ziel: Dem AGFK Bayern beitreten.

Rottach-Egern will offiziell eine fahrradfreundliche Kommune in der gleichnamigen Arbeitsgemeinschaft AGFK Bayern werden. Daher ist nun in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats darüber diskutiert worden, eine Radservicestation an der Freizeitanlage Feldstraße zu errichten. Das Areal wird derzeit umgestaltet.

Eine All-in-one-Servicestation mit E-Bike-Ladestation, Schlauchautomat und Reparaturstation stellte Bürgermeister Christian Köck vor. Je nachdem, ob man alle drei Komponenten oder nur eine oder zwei nutzen will, entwickeln sich die Kosten zwischen 3.200 und 4.500 Euro. Die Ladestation an sich würde zirka 1.700 Euro kosten. Unter den Gemeinderäten gingen die Meinungen dazu auseinander, wie die anschließende Diskussion zeigte.

Bedenken wegen der E-Ladestation

Als grundsätzlich gute Idee, um im Ort einen Anlaufpunkt für Radfahrer zu schaffen, empfand Georg Höß (FWG) den Vorschlag. „Ob der Schlauchautomat genutzt wird, müssen wir sehen“, sagte er. „Ich kann mir das schon vorstellen.“ Zweifel hatte er jedoch daran, ob Radfahrer die Reparaturstation nutzen werden. „Die, die ihr Rad reparieren können bei einer Tour, haben ihr Werkzeug dabei“, fand er. Dieser Meinung schloss sich Anastasia Stadler (CSU) an und argumentierte, dass es für Reparaturen vor Ort auch Fachgeschäfte gebe, die das machen könnten.



„Wenn wir das machen, bin ich für eine kleine Servicestation“, sagte Stefan Niedermaier (Blitz). Er sprach sich dafür aus, den Schlauchautomaten sowie die wichtigsten Werkzeuge zu installieren. Bedenken hatte er wegen der E-Ladestation. Zweifel äußerte auch Josef Lang (CSU), da die Feldstraße nicht direkt im Zentrum gelegen ist und Radfahrer dort erst hin gelangen müssten. Dass diese den Weg auf sich nehmen, kann er sich nicht vorstellen.

E-Bike aufladen zunächst kostenlos

Eine kurze Diskussion gab es noch darüber, ob Radfahrer den getankten Strom bezahlen müssen oder kostenlos nutzen können. Dazu gingen die Meinungen ebenfalls auseinander. Am Ende überwog die, den Strom zunächst kostenlos anzubieten. Eventuell könne im Nachhinein noch ein Bezahlsystem etabliert werden.



Man wolle Erfahrungen sammeln, appellierten Bürgermeister Christian Köck und Geschäftsleiter Gerhard Hofmann, da es die erste solche Station in der Gemeinde sein werde. Der Beschluss dafür fiel dann auch einstimmig. ksl