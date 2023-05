Nun auch die Grundschule dabei

Grund- und Mittelschule Rottach-Egern schließt Partnerschaft mit Egerner Höfen

Teilen

Nach Unterzeichnung des Vertrages: (v.l.) Rottachs Bürgermeister Christian Köck, REO-Geschäftsleiter Alexander Schmid, Schulleiter Ulrich Throner, Daniela Böhm von den Egener Höfen, Florian Gerhard, Küchenchef Thomas Kellermann und Regionalreferent der IHK Martin Gruber. © Ingrid Versen

Rottach-Egern – Die Grund- und Mittelschule Rottach-Egern ist eine Partnerschaft mit dem Parkhotel Egerner Höfe eingegangen. Dies ist eine Brücke zwischen Schule und Beruf.

Die Grund- und Mittelschule schloss jüngst mit dem Parkhotel Egerner Höfe eine Bildungspartnerschaft ab. Gegenstand dieser Partnerschaft ist unter anderem eine Zusammenarbeit und Kooperation in den Bereichen Betriebserkundung, Betriebspraktikum und Tag der betrieblichen Ausbildung. „Unser Ziel ist es, dass jede Schülerin und jeder Schüler später einen Beruf erlernen kann, der zu ihren oder seinen Talenten und Interessen passt“, führte Schulleiter Ulrich Throner aus.

Guter Start in den Beruf

Damit sei ein guter Start ins Berufsleben gesichert. Ein weiteres Ziel sei es, den jungen Menschen Schritt für Schritt Einblicke in das breite Spektrum an Ausbildungsberufen in der Region zu geben. Das Pilotprojekt begann 2019 nach Ideen in der Schule, was nicht nur bei den Schülern bestens ankam, sondern auch den Eltern wertvolle Hinweise zu den Talenten ihrer Sprösslinge vermittelte.

„Wir freuen uns, dass wir mit den Egerner Höfen und der Grund- und Mittelschule Rottach-Egern zwei neue Mitstreiter für unsere IHK-Bildungspartnerschaften gewonnen haben“, erläuterte Martin Gruber, Vertreter der IHK-Geschäftsstelle Rosenheim, „Für jedes Unternehmen und jede Schule sei solch eine Partnerschaft ein echter Gewinn, so unsere Erfahrung“, ergänzte Gruber weiter. Dem stimmte Daniela Böhm, Personalchefin Egerner Höfe, voll zu und lieferte voller Freude den Beweis. „Das Gesamtkonzept fällt auf fruchtbaren Boden, denn wir hatten kein Problem, unsere Azubi-Plätze zu besetzen.“ Jüngst habe man die aktuell sechs offenen Lehrstellen sogar auf zehn aufgestockt, da alle Bewerber bestens qualifiziert waren und man jedem eine Chance geben wollte.



Nun auch die Grundschule dabei

Mit der Unterzeichnung der Bildungspartnerschaft werden ab sofort die Grund- und Mittelschule und das Parkhotel bei der Berufsorientierung der Schüler eng zusammenarbeiten. „Ich freue mich, dass nun auch die Grundschüler dabei sind, weil letztendlich alle im selben Boot sind“, bekannte Jürgen Heiß als Leitender Schulamtsdirektor.

„Kein Talent soll verloren gehen“, war die Meinung von Alexander Schmid, Vorsitzender Netzwerk Schule-Wirtschaft von Seiten der Betriebe. Dem stimmte auch Bürgermeister Christian Köck zu, der für das neue Projekt die Schirmherrschaft übernommen hat. Der Gemeindechef weiß, dass häufig die exzellenten Möglichkeiten, die die berufliche Bildung bietet, übersehen werden. Diese erstrecken sich vom Facharbeiter, Techniker, Meister, zum eigenen Betrieb und vom dualen Studium mit vollem Verdienst zum akademischen Abschluss.



Tag der betrieblichen Ausbildung am Samstag, 17. Juni

Der Schulleiter erhofft sich schon jetzt eine große Besucherzahl am Samstag, 17. Juni, von 9 bis 13 Uhr auf dem Schulhof am „Tag der betrieblichen Ausbildung“. Ebenfalls am 17. Juni, aber von 10 bis etwa 12 Uhr, lädt die Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, die Grund- und Mittelschule Rottach-Egern zu einer Podiumsdiskussion in die Aula der Schule ein. Das Netzwerk Schule-Wirtschaft Miesbach bietet an verschiedenen Ständen hautnah Gelegenheit, die einzelnen Berufsbilder zu erleben. Erfahrene Praktiker zeigen dabei die vielen Möglichkeiten und Chancen der beruflichen Ausbildung auf. Ingrid Versen