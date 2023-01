Rottach-Egern: Spatenstich für Luxushotel an der Seestraße

Teilen

Spatenstich an der Rottacher Seestraße: (v.l.) Architekt Christian Olufemi, Stifter Kurt Zech (Gustav Zech Stiftung aus Bremen), Bürgermeister Christian Köck, Bauamts-Chefin Tanja Butz, Marc Rohe und Markus Griesenbeck (Atlantic Hotels Management GmbH). © Ingrid Versen

Rottach-Egern – Mit dem symbolischen Spatenstich ist der offizielle Baustart für das neue „Severin‘s Resort & Spa Tegernsee“ in Rottach-Egern erfolgt.

Auf dem 6040 Quadratmeter großen Grundstück wird das exklusive Fünf-Sterne Superior Wellnesshotel „Severin‘s Resort & Spa Tegernsee“ in Zukunft seine Gäste auf einer Gesamtfläche von rund 7400 Quadratmetern empfangen.

Insgesamt sind neben den circa 56 Zimmern und Suiten unter anderem ein Wellness- und Spa-Bereich mit großzügigem Schwimmbad und tageslichtdurchlässigem Dach, ein Restaurant und eine Bar, Seminarräume und eine Ladenzeile vorgesehen. Hier sollen laut den Plänen Flächen für Geschäfte des hochwertigen Einzelhandels entstehen. Sehr sportlich wurde die Fertigstellung des Projekts an der Rottacher Seestraße für Ende 2024 geplant.



Das im Volksmund als „Seeperlengrundstück“ bekannte Areal befindet sich in exponierter Lage und wurde von der Gustav Zech Stiftung bereits im Januar 2020 von den damaligen Eigentümern Rainer Leidecker und Ernst Tengelmann mit einer vorliegenden Baugenehmigung erworben.

Nach Durchdringen der Baupläne hat sich die Gustav Zech Stiftung entschieden, die Betriebserfahrungen der erfolgreichen Severin‘s Häuser auf Sylt und in Lech am Arlberg in die Planungen insbesondere zur Optimierung des Wellness- und Spa-Bereichs einzubringen. Die neuen Planungen erforderten ein neues Baugenehmigungsverfahren. In enger Abstimmung mit dem Rottacher Bauamt wurden darüber hinaus die Hochwasserschutzmaßnahmen verbessert.



Beim Spatenstich konnte Investor Kurt Zech viele Nachbarn an der Seestraße begrüßen, aber auch etliche Gewerbetreibende von Rottach-Egern.



„Die Entwicklung dieses Areals genießt hohe Aufmerksamkeit im Ort“, führte Bürgermeister Christian Köck in seinem Statement aus. Alle Beteiligten müssten dringend darauf achten, dass bei den durch den Neubau betroffenen Anliegern die Lebensader nicht abgeschnitten werde.



„Zumeist sind das Familienbetriebe, die ihre Stammgäste über die große Baustelle in der Nachbarschaft informieren müssen, was hohe finanzielle Benachteiligungen nachziehen könnte“. Das Seeperlengrundstück hat eine lange Historie, die seit dem Rückbau 2017 nicht die schönste war. „Wir freuen uns, dass mit der Gustav Zech Stiftung nun ein nachhaltiger Investor ein neues und zu Rottach-Egern architektonisch passendes Hotel errichtet wird“, bekannte der Gemeindechef.



Für den zukünftigen Erfolg stehen neben der Lage auch die zukünftigen Betreiber des Luxus-Hotels, die Atlantic Hotels Management GmbH, die bereits mehrere Häuser dieser Luxuskategorie führen. „Auf ein gutes Miteinander“ stießen alle Anwesenden an.



„Jetzt werden wir endlich durchstarten können“, freut sich Bauherr Zech. Sein Dank galt auch dem Bauamt sowie Bürgermeister Christian Köck, „die uns herausfordernd, doch auch stets lösungsorientiert begleitet haben“. Zech war sich sicher, dass man nach Fertigstellung des Hauses einen Mehrwert für Rottach-Egern und die Region zurückgeben werde. „Wir bekommen von unseren Stammgästen in den anderen Severin‘s-Häusern bereits seit geraumer Zeit Nachfragen, wann sie auch am Tegernsee buchen können“, freute sich Markus Griesenbeck, Geschäftsführer der Atlantic Hotel Management GmbH. iv