Rottach-Egern: Besondere Ehrungen bei den Gebirgsschützen Tegernsee

Feierten ihr traditionelles Waldfest am vergangenen Sonntag: (v.l.) Walter Reißenweber, Hauptmann Florian Baier, Peter Rauh Senior, Landeshauptmann Martin Haberfellner und Oberleutnant Wolfgang Baier. © Ingrid Versen

Rottach-Egern – Eine einzigartige weiß-blaue Kulisse, die bayerische Kultur und Gastfreundschaft verbindet, wurde den nicht zu zählenden Besuchern jüngst vor der Gebirgsschützenhütte am Waldfestplatz Lori-Feichter geboten. Alles bei freiem Eintritt.

Stets wird mit einer Feldmesse begonnen, zelebriert von Schützenkurat Martin Maier SJ aus Essen. Begleitet wurde dieser von Pater Stefan Rotlin, der gerade aus der chinesischen Hauptstadt Peking eingetroffen war. Die Altarempore unter freiem Himmel bezeichnete der Jesuit als „Naturkathedrale“ und schwärmte: „Gott hat es uns in Bayern leicht gemacht, dankbar zu sein“.



Volle 20 Minuten brauchte Hauptmann Florian Baier, um allein die Ehrengäste namentlich zu begrüßen, darunter Mitglieder aus der Ärzteschaft, Politik, Wirtschaft und Medien, ebenso die der Gebirgsschützen aus Aschau, Miesbach, Audorf sowie aus der hiesigen Nachbarschaft .



Die Kollekte beim Gottesdienst kam dem Förderverein Oberland für ein neues Hospiz-Gebäude in Bad Wiessee zu Gute. „Ich möchte kein Klimpergeld in den Körbchen hören, sondern nur das Rascheln von Geldscheinen“, erbat der Priester aus dem Ruhrgebiet schmunzelnd.



Bevor sich die Besucher den leiblichen Genüssen nach der Feldmesse zuwenden durften, gab es zwei ganz besondere Ehrungen, die Landeshauptmann Martin Haberfellner persönlich vornahm: Zwei Mitglieder erhielten die außergewöhnliche Verdienstmedaille des Bundes am weißblauen Band.



Seit 70 Jahren ist Schütze Peter Rauh Senior aktives Mitglied der Gebirgsschützenkompanie Tegernsee. „Er rückt seit 1953 bis heute mit uns aus, was besonderen Beifall verdient, denn am kommenden Mittwoch, 21. Juni, wird Peter Rauh stolze 90 Jahre alt, was wir mit ihm feiern wollen“, berichtete Hauptmann Florian Baier, unter großem Beifall.



Ehrenoberleutnant Walter Reißenweber wurde für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt. 32 Jahre ist er in der Hauptmannschaft tätig, davon 18 Jahre Protokollführer, neun Jahre Oberleutnant und seit 2018 Ehrenoberleutnant. „Nach wie vor ist Walter Reißenweber ein unentbehrlicher Helfer und verlässlicher Kamerad, der immer da ist, wenn man ihn braucht“, würdigte der Hauptmann voller Respekt.



Die Festküche verwöhnte die Besucher mit deftigen Brotzeiten bis hin zu Ochsenhochrippe vom Grill und Steckerlfisch. Eine Augenweide waren die zahlreichen Kuchen und Torten, wofür der Förderverein unter Monica von Sigriz sich mächtig ins Zeug gelegt hatte. Die Kindereisenbahn bot eine lustige Fahrt. Treffsicherheit war angesagt beim Biathlon-Laser-Schießstand. Zur Unterhaltung spielte die Musikkapelle der Gebirgsschützenkompanie Tegernsee, die Rottacher Goaßlschnalzer und die Auftritte der d’junga Wallberger rundeten das Festprogramm ab. Kurzum: Es war ein Fest für die ganze Familie. Ingrid Versen