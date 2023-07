Rottach-Egern: PETA demonstriert gegen Anbindehaltung – “Seelische und körperliche Folter“

Von: Sabrina Winklmaier

Legalisierte Tierquälerei: Mit diesem Spruch demonstrierten Aktivisten der Tierschutzorganisation PETA am gestrigen Dienstag vor dem Rottacher Seeforum. Ihr Ziel: Die Anbindehaltung von Rindern abschaffen. © Sabrina Winklmaier

Rottach-Egern – Am Dienstag war ein Rind in Rottach angebunden. Das Besondere: Das Rind war ein verkleideter Mann. Mit dieser Aktion machte die Tierschutzorganisation PETA auf die umstrittene Anbindehaltung aufmerksam.

„Wir wollen schon Druck machen und mit dem Stachel in die Wunde bohren“, erklärt Ayshea Kelly, Aktionskoordinatorin von PETA Deutschland. Die Tierrechtsorganisation machen mit einer Demonstration vor dem Rottacher Seeforum auf die umstrittene Anbindehaltung von Kühen und Rindern aufmerksam. Die Bundesregierung möchte eine Änderung des Gesetzes Ende diesen Jahres noch durchbringen. Auf zwei Tafeln prangen die Aufschriften „Anbindehaltung = Legalisierte Tierquälerei!“ und „Sprengt die Ketten – Anbindehaltung abschaffen“. Blickfang ist ein als Stier verkleideter junger Mann, nur in Socken und Unterhose gehüllt, der mit einer schweren Eisenkette an einem Pfahl angebunden war. Eine Stunde lang standen die Aktivisten am Vormittag so vor dem Seeforum.

„Die Tiere sind meist im Winter über einen längeren Zeitraum im Stall angebunden, können sich weder umdrehen noch soziale Interaktionen mit anderen Kühen machen. Meistens stehen sie in ihrem eigenen Dreck und haben Verletzungen von den Ketten am Hals“, erklärt Kelly weiter. Für PETA nicht nur eine körperliche, sondern ganz klar auch eine seelische Folter der gutmütigen Tiere.

PETA-Aktivisten brauchen vor allem im Landkreis Miesbach ein „dickes Fell“

Das die Tierrechtsverfechter vor allem im Landkreis Miesbach keinen leichten Stand haben, wisse man laut der Aktionskoordinatorin: „Da braucht man schon ein dickes Fell.“ Gegenwind wird aber gerne in Kauf genommen, es geht um eine größere Sache, nämlich das Wohl derer, die sich nicht selbst verteidigen können. Bereits zu Beginn des Jahres hat PETA in Süddeutschland 19 Rinderhaltungsbetriebe verklagt, sieben davon im Landkreis Miesbach. Die Anzeigen würden sich jedoch ins Leere laufen, meint Kelly. Da die Anbindehaltung noch erlaubt ist, wie sie hinzufügt. Trotzdem habe PETA laut eigenen Aussagen bei der Protestaktion in Rottach bereits einige positive Rückmeldungen erhalten, obwohl immer wieder Passanten kopfschüttelnd an den Mitgliedern vorbei zogen.

Bei der Anbindehaltung stehen die Tiere durchgehend festgekettet im Stall. Bei der Kombihaltung sind die Rinder im Sommer auf den Weiden und Almen, im Winter im Stall. Diese Haltungsform ist vor allem im Landkreis Miesbach sehr verbreitet. Viele Betriebe würden gerne große Laufställe bauen, um ihre Tiere 365 Tage im Jahr frei herum laufen zu lassen, ihnen fehlt jedoch meistens der Platz und das Geld. Viele Bauern sind nebenbei noch andersweitig erwerbstätig.

Ein abschließender Satz von Kelly richtet sich an die hiesigen Landwirte: „Ihr müsst auf die Politik auch Druck machen, dass sie euch hilft, aus der Anbindehaltung aussteigen zu können. Am Ende ziehen wir alle an einem Strang.“ Von Seiten der Polizei Bad Wiessee wird vermeldet, dass die Protestaktion ruhig verlaufen ist. „Die Leute schauen zwar schon, aber am Ende ist alles friedlich und niemand macht irgendwas“, teilt Thomas Heinrich von der Polizei in Bad Wiessee mit.