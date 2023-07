Gschmeidigste Rundfahrt: Giro Bavarese am Sonntag an der Oedbergalm

Von: Sabrina Winklmaier

Die Rundfahrt „Giro Bavarese“ organisieren Maximilian Reiß (l.) und Florian Merhart dieses Jahr bereits zum fünften Mal. Bei der Rundfahrt fahren sie ebenfalls mit alten Rennrädern mit. © Sabrina Winklmaier

Gmund – Am Sonntag (9. Juli) startet in Ostin die Giro Bavarese. Zugelassen sind nur Räder, die bei ihrem Erstkauf noch mit Mark, Schilling, Lire oder Ähnlichem bezahlt wurden.

Als „Nostalgie-Rundfahrt“ beschreiben die beiden Freunde und Geschäftspartner Florian Merhart und Maximilian Reiß die von ihnen ins Leben gerufene Giro Bavarese. „2018 haben wir die Rundfahrt das erste Mal organisiert – innerhalb von nur zwei Wochen. Start war damals an der Point in Tegernsee, da kamen bereits 100 Leute“, erinnert sich Reiß. Ihre Vision: Mit alten Rennrädern durch das bayerische Oberland fahren, ohne Wettkampfdruck, sondern einfach für das Lebensgefühl.

Die „gschmeidigste Rad-Rundfahrt“, wie die beiden Besitzer eines Fahrradgeschäftes in München ihre Rundfahrt nennen, startet heuer am kommenden Sonntag (9. Juli), von der Oedbergalm aus. Achtung: Der Ticketverkauf ist geschlossen.

Drei Touren zur Auswahl

Die Fahrer haben drei unterschiedliche Touren zur Auswahl: Los geht‘s jeweils an der Oedbergalm, die kürzeste Strecke mit 40 Kilometer (Start 12.30 Uhr) geht in Richtung Gmund, Finsterwald über Schaftlach bis nach Warngau und Wall. Etwas länger fahren Radler entlang des Tegernsees, über die Valepp zu Spitzing- und Schliersee. Über Hausham und Agatharied geht es wieder zur Oedbergalm. Start für die 65 Kilometerstrecke ist um 12 Uhr. Wem das noch nicht reicht, der kann beide Strecken kombinieren, Abfahrt ist dann um 11.30 Uhr. „Neben mehreren Brotzeit-Stazioni erwartet jeden Teilnehmer ein Weißbier am Ziel und ein hochwertiges Goodie-Bag“, weiß Reiß.

„Beim Giro Bavarese geht es nicht ums Gewinnen, sondern um den Spirit“, erklärt Reiß. Etwa 750 Anmeldungen haben die beiden für dieses Jahr bekommen, viele Teilnehmer kommen nicht nur aus dem Umland, sondern auch aus Österreich und der Schweiz.



Los geht‘s mit dem „Fahrrad-Festival“ bereits am Samstag, 8. Juli. Ab 15 Uhr gibt es an der Oedbergalm einen Teileflohmarkt für alte Räder und eine Warm-Up-Runde über 30 Kilometer. Am Abend gibt es für die Fahrer eine Pasta-Party und eine Whiskey am Lagerfeuer. „Aber nur einen“, fügt Merhart zwinkernd hinzu, damit am nächsten Tag alle fit sind für die Rundfahrt mit den vielen Nostalgie-Rädern.