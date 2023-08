Fall Saurüsselalm in Bad Wiessee: Gütliche Einigung wird nicht weitergeführt

Von: Sabrina Winklmaier

Die Saurüsselalm sorgt weiterhin für gespaltene Meinungen. Eine gütliche Einigung ist mittlerweile nicht mehr möglich, teilt die Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal mit. © SGT

Bad Wiessee – Eine gütliche Einigung zwischen dem Betreiber der Saurüsselalm in Bad Wiessee und verschiedenen Vereinen ist nun vom Tisch.

Hüttenabende nach 22 Uhr, geschlossene Veranstaltungen an Wochenenden in der Hochsaison – eine gütliche Einigung zwischen dem Betreiber der Saurüsselalm in Bad Wiessee und verschiedenen Vereinen ist nun vom Tisch. „Unter den gegebenen Umständen können wir die Vergleichsverhandlungen wegen der offensichtlich fehlenden Erfolgsaussichten nicht weiterführen.“ Mit diesem Satz schließt eine Pressemitteilung der Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal und des Vereins zum Schutz der Bergwelt.

Ende vergangenen Jahres hatte Landrat Olaf von Löwis noch versucht, zwischen den Parteien eine gütliche Einigung im anhänglichen Rechtsstreit zu erreichen. Ein weiteres Gespräch im Landratsamt habe laut Vereinen im März dieses Jahres eine hoffnungsfrohe Entwicklung genommen. Die beiden Vereine sind mit ihren Forderungen nochmals dem Betreiber der Alm entgegengekommen, um eine Einigung zu erzielen.



Trotzdem: Der Rechtsbeistand des Eigentümers habe sich erst nach mehrmaligem Nachfragen – drei Monate nach dem Gespräch – zu dem angebotenen Vorschlag geäußert. Dabei wurden weitere Forderungen gestellt, die weit über die Gerichtsentscheidungen des Verwaltungsgerichts hinausgingen, heißt es in der Mitteilung der Vereine.

Auf die Beschränkung der Hüttenabende auf 22 Uhr sei überhaupt nicht eingegangen worden. „Wir bedauern sehr, dass die beiden Vereine die von Landrat von Löwis initiierten Verhandlungen als gescheitert erklären, denn diese liefen über einige Monate aus unserer Sicht positiv und vielversprechend“, heißt es von Seiten des Landratsamts. So teile dieses die Auffassung der Vereine, dass Events wie eine kürzlich stattgefundene Kochveranstaltung für 249 Euro pro Person kritisch zu sehen und nicht mit einer klassischen Almwirtschaft in Einklang zu bringen seien. Das Landratsamt prüft bereits bau- und gaststättenrechtliche Schritte, glaubt aber selbst nicht an einen Erfolg, da nach einem Gerichtsurteil aus erster Instanz 15 Sonderveranstaltungen auf der Saurüsselalm nach wie vor erlaubt sind. Das Amt sieht es nach eigenen Aussagen sehr kritisch, „wie der rechtliche Rahmen vom Betreiber strapaziert wird“.



Auch Bad Wiessees Bürgermeister Robert Kühn hätte eine Einigung sehr begrüßt. „Die Saurüsselalm soll für Wanderer erhalten bleiben, da sie für die Bürger gut fußläufig zu erreichen ist. Diese Sonderveranstaltungen, vor allem nach 22 Uhr sind einfach nur ambivalent“, teilt der Rathauschef mit.



Von Seiten der Saurüsselalm will man dazu nicht viel sagen: „Unsere Gäste sollen einfach nur eine schöne Zeit bei uns haben.“