Bus statt Bahn: Schienenersatzverkehr wegen Baumfällarbeiten

Von: Sabrina Winklmaier

Wegen Baumfällarbeiten kommt es am Dienstag und Mittwoch auf der Strecke zwischen Gmund und Tegernsee zu Schienenersatzverkehr (Symbolbild). © Andreas Arnold/dpa

Tegernsee – Aufgrund von kurzfristig angesetzten Bauarbeiten kommt es zu Fahrplanabweichungen im Netz Oberland der BRB. Betroffen ist die Strecke München – Holzkirchen – Tegernsee am Dienstag, 1. und Mittwoch, 2. August.

Wegen kurzfristigen Baumfällarbeiten der Tegernsee-Bahn kommt es am Dienstag, 1. und Mittwoch, 2. August zu Schienenersatzverkehr mit Bussen, teilt die Bayrische Regiobahn in einer Pressemitteilung mit. Betroffen ist die Strecke München – Holzkirchen – Tegernsee zwischen Gmund und Tegernsee.

Die Arbeiten beginnen am Dienstag um 7 Uhr und dauern laut Aussage der BRB bis Mittwoch, 2. August, 19 Uhr. „Auf der Strecke kommt es in diesem Zeitraum zum Ausfall des Streckenabschnitts Gmund – Tegernsee. Es verkehrt ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Gmund und Tegernsee, bei den ersten, beziehungsweise letzten Verbindungen des Tages bis und ab Schaftlach. Die Busse fahren später/früher ab als die Züge im Regelfahrplan“, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Sonderfahrpläne gibt es zum Download auf der Internetseite der BRB.