Christian Köck: „Vielleicht irgendwann den See auch in den ÖPNV einbinden“

Weiter freie Schifffahrten auf dem Tegernsee – Minister Füracker verlängert Vertrag

Auf der MS Tegernsee unterzeichnete Staatsminister Albert Füracker (r.) die Vereinbarung. Dabei waren unter anderem die Bürgermeister der Talgemeinden und TTT-Chef Christian Kausch (l.). © Mörtl

Tegernsee – Seit 2017 können Übernachtungsgäste mit der TegernseeCard täglich zwei einfache Streckenfahrten auf dem Tegernsee kostenfrei erleben.

Freie Schifffahrt mit der TegernseeCard: Ein Angebot, das in Bayern einmalig ist. Der entsprechende Leistungspartnervertrag zwischen der Bayerischen Seenschifffahrt GmbH und der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) musste bisher alle zwei Jahre verlängert werden.

Nun wurde die Vertragslaufzeit auf unbestimmte Zeit festgelegt. Eine entsprechende Vereinbarung haben Finanz- und Heimatminister Albert Füracker, die Bürgermeister der Talgemeinden sowie TTT-Leiter Christian Kausch unterzeichnet. „Bayerns Seen sind Touristenmagnete und beliebte Ausflugsziele für Jung und Alt.

Bereits seit über fünf Jahren bietet die TegernseeCard ein attraktives Angebot: Gäste können täglich zwei kostenlose Streckenfahrten auf dem Tegernsee unternehmen. Ich freue mich sehr, dass die Bayerische Seenschifffahrt und die Tegernseer Tal Tourismus GmbH ihre erfolgreiche Partnerschaft nun auf unbestimmte Zeit fortsetzen,“ erklärte bei der Unterzeichnung der Staatsminister. Das Angebot wird von den Gästen sehr gut angenommen.

„Wir haben es wirklich mit einer Erfolgsgeschichte zu tun. Stand jetzt sind in diesem Jahr bereits über 192.000 Besucherinnen und Besucher auf dem Tegernsee transportiert worden, davon rund 54.000 mit der



TegernseeCard. Der hohe Anteil zeigt die Attraktivität. 28 Prozent aller Fahrgäste sind mit der Karte der Tegernseer Tal Tourismus gefahren,“ führte der Staatsminister Albert Füracker weiter aus. Insgesamt wurden seit 2017 über 362.000 Fahrten mit der



TegernseeCard gelöst. Bei der Unterzeichnung hob Rottach-Egerns Bürgermeister Christian Köck nochmals die touristische Bedeutung der Schifffahrt hervor. Dank des Vertrags habe man zum einen Planungssicherheit für die kommenden Jahre. Zum anderen sei das Angebot für den Tourismus wichtig, denn auch die Urlaubsregion Tegernsee stehe in Konkurrenz mit Mitbewerbern.



Christian Köck: „Vielleicht irgendwann den See auch in den ÖPNV einbinden“

Doch nicht nur für die Urlauber sei die Schifffahrt von Bedeutung. „Für uns ist einfach wichtig, dass man den See auch als Verkehrsweg betreibt. Es geht nicht nur um das touristische Erlebnis, es geht auch um die Verbindung der Gemeinden. Wir haben uns schon mal bemüht, dass wir uns in die Richtung vortasten. Vielleicht ist es irgendwann ja möglich, das Angebot auszuweiten“, sagte Bürgermeister Christian Köck. „Vielleicht haben wir irgendwann die Möglichkeit, den See auch in den ÖPNV einzubinden.“ pm