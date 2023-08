Projekt der Regionalentwicklung und der Almse-Akademie / Gewinner fahren nach Kitzbühel

Von: Sabrina Winklmaier

Innovative Ideen: Bei der Abschlussveranstaltung präsentierten die Schüler der achten Klasse der Mittelschule Rottach-Egern ihre Geschäftsideen einer fachkundigen Jury. © GB

Rottach-Egern – Insgesamt 25 Schüler der achten Klasse der Mittelschule Rottach-Egern bewiesen kürzlich, dass bereits in jungen Jahren einfallsreiche Geschäftsideen entwickelt werden können. Die Regionalentwicklung Oberland (REO) bot den Schülern in Zusammenarbeit mit der Almse-Akademie einen viertägigen Kurs zum Thema „Social Entrepreneurship zur Stärkung von Alltagskompetenz und Lebensökonomie“ an.



Bei einer gemeinsamen Abschlussveranstaltungen präsentierten die Schüler dann ihre eigens entwickelten Geschäftsideen in einem Messeformat. Zu bestaunen gab es allerhand: von Palettenmöbeln, selbst geflochtenen Hundehalsbändern und -leinen bis hin zu Sandalen mit austauschbarem Design.



„Die Ideen und der Prozess dahinter fördern nicht nur den Teamgeist und die kreative Denkweise der Schüler, sondern können auch einen positiven Beitrag zur lokalen Wirtschaft leisten“, ist sich stellvertretender Landrat Jens Zangenfeind sicher. „Ich ermutige euch, eure Idee weiterzuentwickeln.“ Am Ende beurteilte eine Jury Nützlichkeit, Nachhaltigkeit und Zweckmäßigkeit und prämierte die Besten. Sieger wurde die Gruppe „DogLife“ mit ihren selbst hergestellten Hundehalsbändern,den dazu passenden Leinen und eigens hergestellten Hunde-Leckerlis. Die Gruppe darf im September nach Kitzbühel, um mit ihrer Idee beim „Youth Start – European Entrepreneurship Award“ anzutreten.



„Das Pilotprojekt hatte das Ziel, Mittelschülern die Möglichkeit zu bieten, unternehmerisches Denken zu erlernen. Aufgrund des positiven Feedbacks und Erfolgs möchten wir dieses Programm gerne zukünftig auch an anderen Schulen anbieten und den Kurs in den Unterrichtsinhalt der achten Klassen integrieren. Dadurch sollen noch mehr Schüler die Chance erhalten, ihre kreativen und unternehmerischen Fähigkeiten zu entwickeln und zu entfalten“, erklärt Patricia Karling, Projektmanagerin für regionale Wertschöpfung bei der REO.