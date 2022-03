Schutz der Anwohner: Stadt Tegernsee veranlasst Baumfällungen im Alpbachtal

Teilen

Termin vor Ort: Revierförster Hans Feist (l.) und Geschäftsleiter Hans Staudacher erörtern die Fällungsmaßnahme. © Gernböck

Tegernsee – Die Stadt Tegernsee lässt Bäume im Alpbachtal fällen. Geplant wurde die aufsehenerregende Aktion mit Hubschrauber seit zwei Jahren.

Der Schutzwald in den Bergen schützt vor Erosion und Hangrutsch. Um seine wichtige Funktion dauerhaft gewährleisten zu können, sind von Zeit zu Zeit entsprechende Maßnahmen erforderlich. So wie jetzt im Alpbachtal am Tegernsee: Am bewaldeten Südhang gegenüber dem Wanderparkplatz „Alp­bachtal“ werden in den kommenden Wochen umfangreiche Baumfällungen vorgenommen. Um die Maßnahme frühzeitig auch den Bürgern zu kommunizieren, haben der Leiter des Forstreviers Tegernseer Tal, Hans Feist, und der Geschäftsführer der Stadt, Hans Staudacher, vorab zu einem Pressetermin geladen.



Seit zwei Jahren habe man überlegt, wie das Vorhaben an dem steilen Hangstück, das nicht durch Forstwege erschlossen ist, durchgeführt werden könne, erklärte Feist. Die Idee einer Seilwinde sei verworfen worden. Stattdessen habe man sich für den Abtransport des Holzes mittels Spezialhubschrauber einer Schweizer Firma entschieden. Dieser verfügt sicherheitshalber über zwei Motoren. Für den Fall eines Defekts kommt der Zweitmotor zu Hilfe.



Pilzbefall und Eschentriebsterben

Die Baumfällungen seien nicht forstwirtschaftlich motiviert, betonte der Revierleiter. Vielmehr gehe es darum, die Verkehrssicherung von etwa zehn Wohnhäusern zu gewährleisten. Es gehe darum, schweres Altholz, also überalterte Bäume, am unteren Ende des Hangs oberhalb der Bebauung zu entfernen: „Je älter ein Baum ist, desto gefährdeter ist er oft.“

Einige Kandidaten zeigten bereits Pilzbefall, andere würden etwa durch Windbewegung oder Stürme an Standfestigkeit einbüßen. Letzteres sei gerade bei der Buche im höheren Alter oft der Fall. Auch an dem Hang oberhalb des Alp­bachs seien es vorwiegend Buchen und Fichten, die gefällt werden müssen. Zusätzlich auch einige Eschen, denen das Eschentrieb­sterben zugesetzt hat. Insgesamt seien es an die 150 Bäume, die fallen werden, sagte der Revierförster. Auf einer Breite von zirka 200 Metern werden die seilgesicherten Fällungen in der Tiefe etwa einer Baumlänge – also 30 bis 35 Metern – am Waldsaum vorgenommen. Die Fläche umfasst ungefähr drei bis vier Hektar.



Abtransport per Hubschrauber

Etwa drei Wochen werden die Fällarbeiten dauern. Anschließend erfolgt der Abtransport per Hubschrauber, der am Neureuth-Parkplatz startet und die Stämme in der Nähe des Parkplatzes auch ablädt. Das Holz soll dann vermarktet werden, so etwa die Fichten als Bauholz. Die Schere bei Kosten und Nutzen gehe für die Stadt als Eigentümerin des Waldes aber weit auseinander, erklärte Staudacher. Höchstens ein Fünftel der Kosten würde dadurch abgedeckt.

Ein Teil der Buchenstämme soll als Querlieger, also quer zum Hang liegende Stämme, auf der Fläche verbleiben, um zusätzlichen Hangschutz zu bieten. Zum selben Zweck werden die Baumstümpfe auch in einer Höhe von etwa ein bis anderthalb Metern abgesägt. Sämtliche Fichtenstämme werden hingegen von der Fläche entfernt, um einen Befall mit Borkenkäfern zu verhindern, der auf den übrigen Fichtenbestand übergreifen könnte.



Stämme werden über Häuser geflogen

Welche weitere ökologische Entwicklung angestrebt wird, führte der Revierleiter ebenfalls aus: Auf der Fläche soll ein gestufter Wald­ rand mit niedrig wachsenden Bäumen und Sträuchern entstehen, so etwa Haselsträuchern oder Schlehen. Die Verjüngung soll der Natur selbst überlassen bleiben. Anpflanzungen werden nicht erfolgen, sagte Feist. Zustimmung sei auch aus dem Landratsamt gekommen: Die Untere Naturschutzbehörde habe die Maßnahme und Zielsetzung ausdrücklich begrüßt.

Lesen Sie auch „Putin meint es ernst“: Schweden zaudert beim Nato-Beitritt - Finnland könnte historische Verbindung brechen Drohungen des Kreml bereiten Finnland und Schweden Sorge. Die Nato würde die „Schnellspur“ für die Skandinavier öffnen - doch es geht um eine historische Entscheidung. „Putin meint es ernst“: Schweden zaudert beim Nato-Beitritt - Finnland könnte historische Verbindung brechen Mysteriöses Manöver auf dem Weg nach China: Flug von Außenminister Lawrow abrupt beendet Ein Flug von Russlands Außenminister Sergej Lawrow nach China wurde offenbar jäh beendet. Warum erfolgte der angebliche Kurswechsel - und welches Ziel hatte die Reise? Mysteriöses Manöver auf dem Weg nach China: Flug von Außenminister Lawrow abrupt beendet

Die betroffenen Haushalte seien bereits vorab per Brief über die Maßnahme informiert worden, sagte Feist: „Wir wollten so einen großen Aufschrei verhindern. Immerhin handelt es sich um eine aufsehenerregende Maßnahme.“ Dies besonders auch, wenn die großen Stämme im Stück unmittelbar über den Häusern abgeflogen werden. ger