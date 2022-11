Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal feiert 50. Geburtstag – Aktuell wie eh und je

Sie feierten kürzlich mit vielen Gästen 50 Jahre SGT und sind kein bisschen leise, wenn es um den Erhalt der Heimat geht (v.l.): Ehrenmitglied Heiner Förderreuther, die Vorsitzende Angela Brogsitter-Finck und Gründungsmitglied Beni Eisenburg. © Helmut Hacker

Tegernsee – Die Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal (SGT) feierte in Tegernsee ihr 50-jähriges Bestehen. Ihr Gründungszweck ist aktuell wie eh und je.

Vor einem halben Jahrhundert hatte sich eine Gruppe heimatliebender Talbewohner um den Rottacher Otto Weckerlein zusammengetan, um für den Erhalt der Landschaft zu kämpfen. Grund dafür war, dass damals offensichtlich die Baukräne im Tegernseer Tal wie Schwammerl aus dem Boden geschossen sind. Wie sich Beni Eisenburg (87), einer der Gründungsväter der Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal (SGT), bei seinem Grußwort erinnerte, war bei der Gründungsversammlung am 18. März 1972 der Tegernseer Ludwig-Thoma-Saal schließlich brechend voll. 50 Jahre später zeigte sich kürzlich bei der Jubiläumsfeier, dass der Gründungszweck, von der Heimat zu retten, was noch zu retten ist, wenig von seiner Aktualität verloren hat.

„Wir sind nur gemeinsam stark“, begrüßte die Schutzgemeinschafts-Vorsitzende Angela Brogsitter-Finck (79) sichtlich gerührt zahlreiche Mitglieder, Freunde und Ehrengäste im vollen Barocksaal des Tegernseer Schlosses. Der Andrang war sogar so groß, dass die Veranstaltung 30 Minuten später anfing, weil noch nicht alle Gäste einen Parkplatz gefunden hatten. In ihrem Rückblick erinnerte Brogsitter-Finck, die 2006 den Vorsitz der SGT übernommen hatte, von Erfolgen in den zurückliegenden Jahrzehnten. So konnte der vom Kultusministerium Anfang der 1970er Jahre geplante Neubau des Tegernseer Gymnasiums in Seeglas als nüchterner Zweckbau mit Flachdach und hoch aufragendem Heizungskamin, und wie es in der Schulchronik zu lesen ist, ausgesprochen hässlich und eher einer Textilfabrik ähnlich, verhindert werden. „Dafür haben wir heute das wahrscheinlich traditionsreiche und schönste Gymnasium ganz Bayerns“, freute sich Brogsitter-Finck.

Auch der Bau eines Ablegers der amerikanischen Mayo-Klinik wurde dank der Interventionen der SGT und nachdem sich das Projekt als großer Bluff entpuppte, nicht realisiert. Ein großer Posten auf der Habenseite ist außerdem die Rettung von Gut Kaltenbrunn in seiner alten Schönheit. Ein Dorn im Fleisch der SGT bleibt allerdings das Hotel Überfahrt in Rottach-Egern. „Das konnten wir leider nicht verhindern“, erinnerte die engagierte Vorsitzende und gab sich dann in Sachen Saurüsselalm gleich wieder kämpferisch: „Wir werden den Umbau zu einer exklusiven Luxusdestination mitten im Landschaftsschutzgebiet nicht hinnehmen und gegen dieses skandalöse Urteil, das dies zulässt und dem eine fragwürdige Privilegierung zu Grunde liegt, natürlich in Revision gehen.“ Neben den großen Themen, die die SGT bespielt, sprach Brogsitter-Fincks aber auch die kleineren Erfolge der jüngeren Vergangenheit wie die Silvester-Kampagne „Feiern ohne feuern“ und die Initiative „Haut der Berge“ an.



Schließlich stellte Heiner Förderreuther, Architekt und SGT-Ehrenmitglied, in einem Gastvortrag seine Sicht zum Thema „Wie sollen wir bauen?“ dar und ging dabei speziell auf die Situation im Tegernseer Tal ein. Kein gutes Haar ließ er dabei unter anderem an den drei Mehrfamilienhäusern, die im Rahmen des Forschungsprojekts „Einfach und nachhaltig bauen“ in Bad Aibling entstanden sind. Ohnehin sah er den Geschosswohnungsbau zwar im S-Bahn-Bereich, nicht aber im Tegernseer Tal als zielführend. Hier sollten vielmehr kleinere Reihenhäuser mit Rückzugspotential entstehen, die die Landschaft nicht überfrachten. Nicht alle anwesenden Bürgermeister und Gemeinderäte werden allerdings Förderreuthers Einlassung zu den Bauhöfen geteilt haben, die er als Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen bezeichnete, weshalb beim Fuhr- und Maschinenpark drastisch eingespart und stattdessen mehr auf die Muskelkraft der Mitarbeiter gesetzt werden könnte.



Zum runden und schönen Abschluss des SGT-Geburtstags gaben sich Hans Well und seine Wellbapp‘n die Ehre und begeisterten die Gäste mit ihrem großartigen Können auf unzähligen Instrumenten und bissigen Texten, bei denen auch das Tegernseer Tal nicht ganz ungeschoren davon kam. hac