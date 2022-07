Schwaighofanlage in Tegernsee: Konflikte zwischen Radfahrern und Fußgängern

Von: Katja Schlenker

Wenn Radfahrer durch die Schwaighofanlage in Tegernsee fahren, kommt es laut Anwohnern immer wieder zu Engpässen mit Fußgängern, die eigentlich Vorrang hätten. © Schlenker

Tegernsee – Obwohl für Fußgänger gedacht, dürfen Radfahrer die Schwaighofanlage in Tegernsee mit benutzen. Das sorgt jedoch für Probleme. Nun hat der Bauausschuss entschieden.

Sollte die Nutzung von Fahrrädern in der Schwaig­hofanlage in Tegernsee eingeschränkt werden? Dieser Frage sind die Mitglieder im Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss jüngst nachgespürt.



Anlass für das Thema war die Beschwerde eines Anliegers, wonach Radfahrer auf Fußgänger in der Schwaighofanlage keine Rücksicht nähmen, erläuterte CSU-Gemeinderat Florian Widmann, der die Sitzung stellvertretend für Bürgermeister Johannes Hagn leitete. „Die Ausführungen können zum Teil bestätigt werden“, resümierte er. „Hinweise werden nicht beachtet.“ So weisen die Verkehrsschilder an den Zugängen eindeutig darauf hin, dass es sich um einen Fußweg handelt, den Radfahrer mitbenutzen dürfen, aber Fußgänger Vorrang haben.

Drei Lösungen wurden anschließend diskutiert:

Zum einen könne der Weg verbreitert werden. Für das Seeufer wie die Wasseroberfläche ist der Freistaat Bayern zuständig. Diese Option müsste also geklärt werden.

Zum anderen könne Schrittgeschwindigkeit für Radfahrer angeordnet werden, da es sich bei der Schwaighofanlage um keinen ausgewiesenen Radweg handelt. Das Einhalten des Tempos müsste dann allerdings kontrolliert werden.

Zu guter Letzt könne man Fahrräder generell im Erholungsbereich verbieten. Das hätte allerdings zur Folge, dass Radfahrer dann die Bundesstraße B307 nutzen müssten, was wiederum dort zu Konflikten führen würde. Alternativ könne man prüfen, ob der Gehweg entlang der Bundesstraße für Radfahrer freigegeben werden könne.

Andere Gefahrenstellen am Tegernsee

Rudolf Gritsch (CSU) stieg anschließend in die Diskussion ein: „Das beschreibt die Situation fast um den ganzen See herum. Solche Gefahrenstellen sind überall in den Gemeinden anzutreffen.“ Er sah den Bereich der Schwaighof­anlage dabei als einen an, der mit am wenigsten Handlungsbedarf habe, und sprach sich klar gegen ein Verbot aus. Stattdessen plädierte er für Gespräche mit den Eigentümern, ob der Weg verbreitert und dann zweigeteilt werden könne – auch da sich das Seniorenzentrum „Der Schwaighof“ in der Nähe befindet und sich in der Anlage oft ältere Menschen mit Rollstuhl oder Rollator aufhalten.

Diesem Vorschlag schloss sich Marcus Staudacher (Grüne) an: „Die Situation ist relativ leicht zu verbessern, indem man Radfahrer und Fußgänger trennt. Das sollte man nicht auf die lange Bank schieben.“ Lobende Worte für den Vorschlag fand auch Günter Allers­torfer (CSU), der das Gebiet laut eigener Aussage recht gut kennt und das Problem bestätigte. Jedoch habe er wenig Hoffnung, dass sich Radfahrer an irgendwelche Hinweisschilder oder ähnliches halten werden. Insofern war ein breiterer Weg auch sein Favorit. „Außerdem sollte man prüfen, ob der Gehweg an der Bundesstraße freigegeben werden kann“, sagte er. „Dann können die Radfahrer dort durch düsen.“

Nadelöhr beim Ruderverein am Tegernsee

Ein Nadelöhr beim Ruderverein am Tegernsee sprach Sebastian Lorenz (CSU) an. Ansonsten sei er „ganz klar dafür, dass wir es so lassen, wie es ist“. Gegen ein Verbot jeglicher Art sprach sich auch Peter Hollerauer (FWG) aus: „Auf keinen Fall, denn damit erreicht man nichts.“ Außerdem wollte er wissen, ob man schon einmal versucht habe, eine Ecke Grundstück vom Ruderverein zu bekommen. Da sollte man seiner Meinung nach nochmal nachfragen.

Zwei Vorschläge sollen nun weiter verfolgt werden: Den Weg zu verbreitern und den Fußweg entlang der B307 für Radfahrer freizugeben. Die Beschlüsse dazu fielen einstimmig. ksl