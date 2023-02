Seeforum Rottach-Egern: Großer Festabend für das Ehrenamt

Nur das Beste: Beim Festabend im Rottacher Seeforum durften sich die 140 Gäste kulinarisch verwöhnen lassen. © Ingrid Versen

Rottach-Egern – Große Wertschätzung durch die Gemeinde Rottach-Egern erfuhren 140 Ehrenamtliche, die zum Festabend im Seeforum eingeladen waren.

„Die Zwangspause hat uns alle sehr belastet“, bekannte zur Begrüßung Bürgermeister Christian Köck, der nun auf Normalität hofft. Bei diesem Treffen sollten Frauen und Männer, die sich in örtlichen Vereinen und Verbänden besonders ehrenamtlich betätigten und sich auch sonst um das Gemeinwohl verdient gemacht haben, für ihr Engagement geehrt und ihnen für ihre Arbeit gedankt werden.

„Was würde eine Gemeinde ohne Ehrenamtliche machen?“, fragte der Bürgermeister in den Raum und gab sich die Antwort gleich selber: „Diese wertvolle Arbeit wäre für eine Kommune unbezahlbar“. Ganz bewusst hob Köck keinen Verein oder Institution besonders hervor, lobte aber vor allem die geleistete Jugendarbeit. Köck freute sich, dass sich inzwischen auch viele Neubürger bereit erklären, bei den Ortsvereinen mitzumachen.



Es stünden nun zwar sehr arbeitsreiche Zeiten bevor, was aber in der bevorstehenden Bürgerversammlung detailliert angesprochen würde. „Heute soll nicht politisiert werden, sondern Sie alle sollen an diesem Abend die Gelegenheit haben, sich untereinander kennenzulernen und persönliche Meinungen und Erfahrungen austauschen“. Bewusst wurde auch auf einen sonst üblichen Stehempfang verzichtet, denn die Ehrenamtlichen sollten sich an gedeckten Tischen bedienen und verwöhnen lassen, musikalisch umrahmt von der kleinen Besetzung der örtlichen Musikkapelle.



Gastronom Peter Blümer und sein Team unterstrichen die Wertschätzung der Gäste mit umfangreichen Getränke-Angeboten und einem durchdachten Menü: Nach Feldsalat mit Hausdressing, gebratenen Kräuterseitlingen und Croutons, gab es wahlweise rosa gebratenen Kalbstafelspitz mit Gemüsen oder Tagliarini rossi mit Rote Beete-Sugo und gebratenem Chicoree. Eine Sünde wert waren die zum Schluss gebotenen Bratapfelcrumble mit Vanilleeiscreme, die den kulinarischen Festabend bei bester Stimmung abschlossen. Ingrid Versen