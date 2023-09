Sicherheit bei Hochwasser: Wunsch nach Sturzflutmanagement in Marienstein

Teilen

Der wilde Festenbach kann im Falle eines Hochwassers beträchtlich über die Ufer treten und etliche bewohnte Bereiche Mariensteins überfluten. © Daniela Skodacek

Waakirchen – Das Wasserwirtschaftsamt Rosenheim hat Teile von Marienstein als Überschwemmungsgebiet eines 100-jährlichen Hochwassers kartiert und vorläufig gesichert.

Anfang des Jahres teilte die Gemeinde Waakirchen einigen Bürger und den Anliegern des Festenbachs in Marienstein mit, dass das Wasserwirtschaftsamt Rosenheim Teile des Ortes als Überschwemmungsgebiet eines 100-jährlichen Hochwassers kartiert und vorläufig gesichert hat.

Angesichts der verheerenden Hochwasserbilder aus Slowenien und Kärnten Anfang August berichtete Carsten Brockmann (ABV) in der jüngsten Gemeinderatssitzung, dass die betroffenen Bürger in Marienstein besorgt seien, wie sie ihre Familien und Anwesen entlang des Wildbachs vor solchen Sturzflutgefahren schützen können. Zudem seien sie auch verpflichtet, eigene Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor Hochwasser und zur Schadensminderung zu treffen.



Für den Ernstfall: Bürger wünschen sich Workshop

Unter den Betroffenen bestehe laut Brockmann der Wunsch, in einer Art Workshop mit der Gemeinde und relevanten Katastrophenschutzakteuren wie Feuerwehr und Bauhof zusammenzukommen, um mögliche Schutzabläufe bereits im Vorfeld einer zu erwartenden Sturzflutsituationen zu besprechen.

Denkbare Maßnahmen seien zum Beispiel die Überprüfung der Notfall-Warnung der Bevölkerung sowie gut zugängliche Sandsacklager an neuralgischen Stellen einzurichten. Eine Frage sei auch, ob eine Sturzflut-Übung in regelmäßigen Abständen sinnvoll ist. Möglicherweise könnten die Mariensteiner aus dem Sturzflutrisikomanagement in Weyarn und Valley lernen, meinte Brockmann. Die Gemeinden waren 2021 von erheblichen Überschwemmungen betroffen und haben inzwischen proaktiv Schutzmaßnahmen vor zukünftigen Sturzflutereignissen erarbeitet und umgesetzt.

Bürgermeister Norbert Kerkel gab daraufhin an, dass solche Vorbereitungen bereits laufen. Im Herbst soll es einen Termin mit den zuständigen Behörden zum Katastrophenschutz geben. Zudem sei die neue Mitarbeiterin im Ordnungsamt der Gemeinde auf dem Gebiet erfahren. Antonia Seitz war zuvor im Landratsamt auch mit Katastrophenschutz betraut, ließ Kerkel wissen. Die lokalen Hochwassergefährdungsbereiche sind online einsehbar. Daniela Skodacek