Sicherheit: Polizei gibt Hinweise zum Seefest in Tegernsee – Verstärkte Kontrollen

Von: Sandra Hefft

Fahrern von drei Ruderbooten und zwei SUPs wurde beim Seefest in Rottach-Egern ein Platzverweis erteilt werden, weil sie nach Einbruch der Dunkelheit auf dem Wasser nicht mehr ausreichend sichtbar waren. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa/dpa-tmn

Tegernsee – Am Dienstag soll das Seefest in Tegernsee stattfinden. Im Vorfeld veröffentlichte die Wasserschutzpolizei der Inspektion Bad Wiessee Sicherheitshinweise für Besitzer von Boot und Co..

Am Dienstag (25. Juli) findet in Tegernsee das Seefest statt. Dazu werden am Rathausplatz und der Seeanlage Länd Tische und Bänke aufgestellt. Auf die Besucher wartet Kulinarisches, Musik und ein buntes Rahmenprogramm.

Die Wasserschutzpolizei der Inspektion Bad Wiessee weist im Zuge dessen darauf hin, dass alle Fahrzeuge auf dem Wasser bei Nacht ein von allen Seiten sichtbares weißes Licht führen müssen (§ 30 Schifffahrtsordnung).

Handy reicht nicht

Achtung: Das Licht von Taschenlampen, Feuerzeugen, Handybeleuchtung und so weiter ist nicht ausreichend, erklärt die Polizei. Zum einen muss das Licht fest montiert, zum andern von allen Seiten gut sichtbar sein.

Verstärkte Kontrollen

Wie im Straßenverkehr ist die Erkennbarkeit bei Nacht auch im Schiffsverkehr zur Vermeidung von Unfällen extrem wichtig. „Sollte ein Wasserfahrzeug in Seenot geraten, muss es von den Hilfskräften rechtzeitig geortet werden können“, erklärt die Polizei. Die Wasserschutzpolizei wird diesbezüglich verstärkt die Lichterführung an den Fahrzeugen kontrollieren.

„Auf dem Seefest in Rottach-Egern hatten sich die meisten Festbesucher mit ihren Booten auch daran gehalten“, lobt die Polizei. „Dennoch mussten den Fahrern von drei Ruderbooten und zwei SUPs ein Platzverweis erteilt werden, weil sie nach Einbruch der Dunkelheit auf dem Wasser nicht mehr ausreichend sichtbar waren.“ Einige Festbesucher hatten sogar geeignete Stablampen für eine gute Rundumsicht dabei, diese aber vergessen anzuschalten.