Siebenhütten wächst: Gemeinderat Kreuth stimmt Plänen zu

Schon bald wird Siebenhütten um ein Wirtschaftsgebäude mit Naturkeller erweitert. © Bogner

Kreuth – Von den namentlich erwähnten Gebäuden von Siebenhütten in Kreuth stehen noch vier. Das soll sich ändern: Eine fünfte kommt hinzu.

Mit seiner Lage unterhalb der Blauberge und hinter Wildbad Kreuth ist Siebenhütten seit Jahrzehnten ein beliebtes Ziel für Wanderer. Von den ursprünglich sieben Hütten, denen das Ausflugsziel seinen Namen zu verdanken hat, stehen heute nur noch vier. Nun wird ein fünftes Gebäude errichtet – mit klarer Vorgabe an dessen Nutzung.



In der Gemeinderatssitzung Kreuth stand im November ein Punkt auf der Tagesordnung, der in der Gemeinde für reges Interesse sorgte: die Erweiterung von Siebenhütten um ein weiteres Gebäude. Der Plan des Betreibers, der Tegernseer Gastro GmbH, sieht die Errichtung eines 17,70 Meter langen und 6,60 Meter breiten Wirtschaftsgebäudes ohne Unterkellerung nordöstlich der Gastro­hütte vor.



Optisch wird das in Blockbauweise errichtete Gebäude jedoch bedeutend kleiner wirken, da nur zwölf Meter auf der Freifläche sichtbar sein werden. Die restliche Länge verschwindet im Hang als Naturkeller, was einen weiteren Vorteil mit sich bringt. In der Vergangenheit sei der Hang bereits ins Rutschen geraten. Nun werde er durch den Bau zusätzlich befestigt, erklärte Bürgermeister Josef Bierschneider in der Sitzung.



Die Erweiterung von Siebenhütten sei aus mehreren Gründen notwendig, unter anderem aufgrund des baulichen Zustands des Gastrogebäude-Kellers. Zusätzlich sei der Gastrobetrieb nicht mehr zeitgemäß, und mit der bisherigen Almwirtschaft können die Betreiber die steigenden Besucherzahlen nicht mehr bewältigen.



Der in der Gemeinderatssitzung vorgestellte Erweiterungsplan stand dabei ursprünglich nicht als einzige Option im Raum. Eine der Überlegungen war, die bestehende Hütte abzubauen, den Keller zu sanieren und das Gebäude wieder zu errichten. Ein Vorhaben, das vom Denkmalschutz jedoch abgelehnt wurde. Und die bereits Mitte des Jahres bekannt gewordene Idee, einen 200 Jahre alten Heustadel in Schleching (Kreis Traunstein) ab- und hier wieder aufzubauen, musste verworfen werden, da dieser nicht in die Optik des Ensembles gepasst hätte, wie Bierschneider verdeutlichte.



An der Nutzung des Gastrobetriebes soll sich, nach Aussage des Seniorchefs der Tegernseer Gastro GmbH, Josef Bogner, nichts ändern. Veranstaltungen werde es nicht geben und auch ein Innenbetrieb sei nicht geplant. „Siebenhütten ist dafür gar nicht geeignet“, stellte Bogner klar. Martin Walch (SPD) sprach in der Sitzung der Familie Bogner und dem Konzept sein Vertrauen aus, mahnte aber an, dass man dennoch genaue Vorgaben zum Betrieb benötige. So sollen die Nutzung als Wanderwirtschaft und die Öffnungszeiten tagsüber genau festgeschrieben werden. Wichtig sei dies auch im Hinblick auf einen möglichen Betreiberwechsel, zu dem es theoretisch kommen könne.



Mit diesen Einschränkungen wurde der Antrag von den Kreuther Gemeinderäten einstimmig angenommen. Der Gastrobetrieb darf künftig bis 20 Uhr geöffnet sein, für etwaige Nutzungsänderungen benötigt es eine Sondergenehmigung des Gemeinderats. Auch bauliche Vorgaben machten die Gemeindevertreter: So wurde festgelegt, dass um das neue Gebäude kein Pflaster verlegt werden darf. pm