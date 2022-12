Sonderausgabe des Tegernseer Tal Verlags für die örtlichen Grundschulen

Von: Sabrina Winklmaier

Teilen

Stolz präsentieren die Tal-Bürgermeister zusammen mit Chefredakteurin Annette Lehmeier die Sonderausgabe des Tegernseer Tal Verlags für Grundschüler. © GB

Tegernsee – Mit der Sonderausgabe der Heftreihe „Tegernseer Tal“ lernen Schulkinder auf 80 Seiten ihre Heimat von einer neuen Seite kennen.



Wie verpackt man ein Thema, dass ein Achtjähriger „Feuer fängt“? Diese Frage hat sich Annette Lehmeier, Chefredakteurin des Tegernseer Tal Verlags, nicht nur einmal gestellt. Ein Jahr lang hat es gedauert, bis die Sonderausgabe für Kinder dann fertig war.



Knallig bunt und lebendig ist das Heft geworden, mit vielen Tipps und Möglichkeiten, selbst aktiv zu werden. Einen Großteil dazu hat Jan Reiser mit seinen detailreichen Illustrationen beigetragen.



Von Natur und Tieren, über Geschichte, Kunst und Tradition ist alles dabei. Auch das eher trockene und komplizierte Thema, wie ein Gemeinwesen funktioniert, ist kindgerecht umgesetzt worden. Zudem erfahren die jungen Leser, was für Späße sich die Handwerker damals in der St. Quirin Kirche erlaubt haben und wie die damaligen Köngiskinder ihre Ferien am Tegernsee verbracht haben. Die Kinder begegnen Wilderern, Malern, Poeten und vielen anderen interessanten Figuren, die das Tegernseer Tal zu dem gemacht haben, was es heute ist.



Die erste Auflage des Heftes wurde von LEADER, einem EU-Förderprogramm zur Entwicklung des ländlichen Raumes, unterstützt. Das Programm schließt den Verkauf der Hefte aus, weshalb sie momentan komplett an die Grundschulen in Bad Wiessee, Gmund, Kreuth, Rottach-Egern und Tegernsee gehen. Sonstige Interessenten für die Hefte melden sich bitte bei der Gemeinde. sw