Spielbank Bad Wiessee präsentiert vielfältiges Programm für 2022

Sissi Perlinger zeigt am 18. Mai in Bad Wiessee „Worum es wirklich geht“. © Jaenicke

Bad Wiessee – In der Winner‘s Lounge der Spielbank Bad Wiessee gibt es 2022 wieder ein buntes Programm – nach zwei Jahren Corona-Zwangspause.

Nach zweijähriger Kulturabstinenz präsentiert die Spielbank Bad Wiessee ab Mai in Kooperation mit der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) nach Corona-Zwangspause wieder beste Unterhaltung mit Konzerten und Kabarett. Neben Bar, Restaurant und Casino bietet die Spielbank Bad Wiessee nun auch wieder ein abwechslungsreiches Musik- und Kabarettprogramm.

Den Anfang macht Sissi Perlinger am Mittwoch, 18. Mai, mit „Worum es wirklich geht“. Sie gibt in ihrer Bühnenshow tiefgründige, hoch philosophische, urkomische und politisch völlig inkorrekte Impulse, sich über den wahren Sinn des Lebens Gedanken zu machen.

Soul Kitchen sind seit vielen Jahren gerne gesehene Gäste und auch 2022 mischen sie die Spielbank wieder auf. Die herausragenden Solisten und Percussionisten grooven am Donnerstag, 23. Juni, in der Winner’s Lounge.

Am Donnerstag, 14. Juli, präsentiert Werner Schmidbauer, geboren in München, sein Soloprogramm „Bei mir“. Unplugged, nur mit Gitarre und Stimme ist er ganz nahe am Publikum und teilt seine Emotionen.

Italienischer Pop in Bayern am Tegernsee? Gibt es am Donnerstag, 11. August. Beim Konzert von I Dolci Signori erwartet die Besucher eine einzigartige Auswahl der besten italienischen Popsongs der vergangenen Jahrzehnte, verpackt in einem besonders unterhaltsamen Bühnenprogramm.

Dass guter Blues nicht nur am Mississippi, sondern auch in Oberbayern entsteht, beweist Kabarettist, Musiker und Schauspieler Stephan Zinner mit seinem Programm „Der Teufel, das Mädchen, der Blues und ich“ am Donnerstag, 22. September, ganz nach dem Motto „Praise the Lord und rock on!“

„Pointe of no Return – the greatest Witz“ sagt alles und lässt die Herzen seiner Fans höher schlagen, wenn Willy Astor – begnadeter Musiker und Wortspielakrobat – am Donnerstag, 6. Oktober, die vielen humoristischen Facetten seines Repertoires zeigt.

Dass man mit offenem Visier eine andere Sicht auf Dinge hat, findet Django Asül und teilt diese Erfahrungen gerne am Donnerstag, 10. November, mit seinem Publikum.

Zum Verwechseln lustig – am Donnerstag, 24. November, schlüpft Wolfgang Krebs unnachahmlich in seine Paraderollen aktueller Politiker sowie Zeitgenossen und bringt diese in seinem Programm „Vergelt’s Gott“ wegen einer überfüllten Hölle ins Himmelreich.

Zum Jahresende wird es dann noch einmal richtig mitreißend: Die Golden Voices of Gospel laden auf ihre ganz persönliche und unnachahmliche Art zu einer Reise ein, die durch ein Jahrhundert der Spirituals, Traditionals und Gospels führt. Am Mittwoch, 21. Dezember, heißt es „Klatscht in die Hände...“, „Stampft mit den Füßen...“ und „Ruft Halleluja!“.

Mit der Eintrittskarte zu den Veranstaltungen erhalten Gäste das kostenfreie Casino-Exklusiv-Angebot mit freiem Eintritt in die Spielsäle, VIP-Jetons im Wert von 4 Euro, ein Glas Haus-Prosecco und bei Verfügbarkeit ein Demospiel im Roulette. Ermäßigungen gibt es mit Gästekarte und Tegernsee-Card in den Tourist-Informationen oder an der Spielbank-Rezeption.



Die neuen Tickets sind ab sofort erhältlich, online unter spielbanken-bayern.de sowie vor Ort an der Spielbank-Rezeption und in allen Tourist-Informationen am Tegernsee. Vorverkauf und Informationen gibt es täglich, ab 15 Uhr, in der Spielbank Bad Wiessee unter Telefon 08022/98350. ksl