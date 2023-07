Hugo Eders weitere Ämter

Engagement in Sport und Kultur: Auszeichnung für Waakirchner Hugo Eder

Von: Sabrina Winklmaier

Medaille und Urkunde: (v.l.) Bezirkstagspräsident Josef Mederer, Hugo Eder, Rosi Eder, Heinrich Seemann, Bezirksrätin Elisabeth Janner, Bürgermeister Norbert Kerkel, Bezirksrat Sepp Hartl und Benedikt Sapp. © GB

Waakirchen – Mit der Bezirksmedaille ehrt der Bezirk Oberbayern Menschen, die sich ehrenamtlich verdient gemacht haben. Einer davon ist Hugo Eder aus Waakirchen.

„Als Bezirk Oberbayern wollen wir in der Gesellschaft ein Zeichen dafür setzen, wie wichtig das ehrenamtliche Engagement jeder einzelnen Person ist“, erklärte Bezirkstagspräsident Josef Mederer im Kloster Seeon. Dort wurden vor Kurzem in einem festlichen Rahmen die Bezirksmedaillen verliehen. Mederer bezeichnete in seiner Ansprache das Ehrenamt als „unverzichtbaren Teil der Gesellschaft“, ohne welches das Leben vieler Menschen entbehrungsreicher, weniger menschlich und einsamer wäre.

Engagement im Fußball der Gemeinde Waakirchen

Einer der Ausgezeichneten ist der Waakirchener Hugo Eder. „Ich möchte an dieser Stelle aber ausdrücklich seine Frau mit einbeziehen, weil sich die beiden bei ihrem ehrenamtlichen Engagement ergänzen“, hob Mederer bei seiner Dankesrede hervor. 15 Jahre lang, von 1977 weg, war Eder Jugendfußballtrainer und zeitweise auch Jugendleiter. Von 1986 bis 2008 war er Vorstand des Sportvereins Waakirchen-Marienstein. Geholfen hat ihm dabei seine Frau Rosi, die ebenfalls lange in der Vorstandschaft tätig war. Unter Eders Federführung entstand ein Trainingsfußballplatz, ein Geräteschuppen sowie ein Vereinsheim und ein Tennisplatz. Nebenbei kümmerte sich Eder um Dorfturniere, Langlaufmeisterschaften, erstellte die Vereins­chronik und organisierte ein Fest zum 100-jährigen Bestehen des Sportvereins.

Start der Waakirchender Kleinkunstbühne

„Die Liste ließe sich weiter fortsetzen. Ich möchte aber lieber auf den Abend des 6. Oktober 1984 eingehen und Sie dabei gedanklich in den Tischtennisraum in der Turnhalle Waakirchen mitnehmen“, setzt Mederer seine Rede vor und verweist damit auf den ersten Auftritt der Waakirchender Kleinkunstbühne. Ein siebenköpfiges Team rund um Eder wollte Kultur und Sport miteinander verbinden sowie das kulturelle Angebot in der Gemeinde zu erweitern.



2006 wurden die kulturellen Aktivitäten dann im Verein Kleinkunstbühne Waakirchen gebündelt, mit Vorstand Hugo Eder. Das Angebot ist bis heute sehr abwechslungsreich und reicht von Volksmusik bis zu Theater und Clownerie. Seit 2015 gibt es die Waakirchener Kulturwoche, welche alle zwei Jahre stattfindet. Organisiert wird die Veranstaltung von Rosi und Hugo Eder.

Hugo Eders weitere Ämter

Seine ehrenamtlichen Tätigkeiten beschränken sich bei Hugo Eder jedoch nicht nur auf die Bereiche Kultur und Sport: Einige Jahre war Eder erster Vorstand der AWO-Ortsgruppe Waakirchen sowie in der Vorstandschaft des Trachtenvereins Waakirchen-Hauserdörfl und der Bund Naturschutz Ortsgruppe Schaftlach-Waakirchen. Von 1990 bis 2000 saß Eder zudem als Gemeinderatsmitglied am Tisch.