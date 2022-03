Ungenutztes St. Josefsheim in Bad Wiessee macht Platz für Hospiz

Bad Wiessee – Nach längerem Leerstand und unklaren Plänen, was aus dem St. Josefsheim in Bad Wiessee werden soll, steht nun fest: Das Haus am Löblweg weicht für ein Hospiz.

Das ungenutzte St. Josefsheim in Bad Wiessee sorgte in den vergangenen Jahren oft für Spekulationen. Nun steht fest: Es wird abgerissen und durch ein Hospiz ersetzt. Die Marion-von-Tessin-Stiftung mit Sitz in München konnte das Grundstück von den Schwestern des Dritten Ordens in Speyer zu einem, wie es hieß, sozialen Preis kaufen. Betrieben werden soll das Hospiz durch eine GmbH, an der voraussichtlich Stiftung, Hospizkreis und dessen Förderverein beteiligt sein werden.

Wie der Gmunder Rechtsanwalt Jasper von Hoerner, Vorstand der Marion-von-Tessin-Stiftung, beim Vorstellen der Hospizpläne sagte, sei man mit den Speyerer Schwestern über den Kauf relativ schnell handelseinig geworden: „Ich möchte ausdrücklich betonen, dass uns der Orden bei der Kaufsumme dankenswerterweise sehr entgegengekommen ist und somit seinen Teil am Gelingen des Projekts hat.“

Marion-von-Tessin-Stiftung hilft Älteren

Die Marion-von-Tessin-Stiftung widmet sich in erster Linie älteren Menschen, die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustands auf Hilfe anderer angewiesen sind. Die Organisation versucht zudem, in finanzstarken Gegenden Raum für soziale Zwecke zu sichern.

Wie Hoerner sagte, sind die Pläne für das rund 3.400 Quadratmeter große Grundstück noch ganz am Anfang. Ziel ist, 2023 mit den Bauarbeiten beginnen zu können. Von der Größe her muss das Hospiz mindestens über acht Plätze verfügen und darf höchstens 16 haben. Die Stiftung als Bauherr wird das Gebäude schlüsselfertig an die noch zu gründende Betreiber-GmbH übergeben.

Hospiz fehlt im Landkreis Miesbach

Das Ärzteehepaar Ines und Joachim Groh war angesichts der Pläne sichtlich angetan. Beide sind schon lange Jahre auf der Palliativstation des Krankenhauses Agatharied und im Hospizkreis tätig. „Die Erfahrung zeigt, dass etwa 20 Prozent der Palliativpatienten in eine Art Drehtüreffekt zwischen Krankenhaus und Aufenthalt daheim geraten“, erklärte Ines Groh.

Ein Pflegeheim sei für diese Menschen mit einer absehbar kurzen Lebensphase meist der falsche Platz, weil sie ein hochspezialisiertes Umfeld benötigen und oft auch noch jung seien. Zudem sei es für Angehörige leichter, wenn sie wüssten, dass ihre Lieben gut versorgt seien bis zum Tod.

Weil ein solcher Ort im Oberland fehle, fielen viele todkranke Menschen durch dieses Raster. Zwar gebe es, wie Joachim Groh sagte, Hospize in München, Polling, Weilheim und am Chiemsee, aber diese seien für Angehörige oft viel zu weit weg.

Idee einer Akademie für Fortbildung

Gisela Hölscher, die den Förderverein gegründet hat, denkt sogar schon weiter: Sie würde sich wünschen, dass als Ergänzung eine Akademie für die Fortbildung aller Berufsgruppen und ehrenamtlichen Helfer der Hospizbewegung entsteht. Bereits seit vier Jahren ist der Förderverein auf der Suche nach einem passenden Grundstück. Dass dies nun mit der Marion-von-Tessin-Stiftung gelungen ist, sei ein Segen und sozusagen das letzte Puzzlestück, das noch gefehlt habe: „Hier werden Menschen in den schwierigsten Stunden ihres Lebens ein schönes letztes Zuhause finden.“



Mit der Entwicklung, die das St. Josefsheim nun nimmt, ist auch Bürgermeister Robert Kühn zufrieden: „Es ist ein geschichtsträchtiger Platz, mit dem viele Menschen sehr gute Erinnerungen verbinden und der immer einen gemeinschaftsprägenden sowie sozialen Hintergrund hatte. Wir sind froh und dankbar, wenn hier künftig Menschen am Ende ihres Lebenswegs inmitten von Bergen und am See ein kleines Stück mehr Lebensqualität haben werden.“ hac