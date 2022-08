Pläne für Guggemos-Areal in Tegernsee vorgestellt

Von: Katja Schlenker

So soll der Neubau auf dem Grundstück des ehemaligen Hotels „Guggemos“ in Tegernsee aussehen. © KPSW

Tegernsee – Das Herzogliche Brauhaus hat im Stadtrat die Pläne für das Guggemos-Projekt an der Hauptstraße in Tegernsee vorgestellt. Das blieb nicht ohne Diskussion.

Die Stadt Tegernsee erhält eine neue Visitenkarte. Direkt an der Hauptstraße entsteht auf dem Guggemos-Areal ein Wohnkomplex mit Geschäften und Gewerbe. Die Stadträte finden die Pläne gut.



Ein Punkt, der bei dem Projekt zu beachten ist: der Lärm an der Bundesstraße B307. Ein Verkehrsgutachten hat ein Wochenmittel von 12.700 Kfz-Fahrten pro Tag ermittelt, erläuterte Bauamtsleiterin Bettina Koch. Dies bedeutet zum einen, dass für die geplante Tiefgarage keine Linksabbiegespur nötig wird, und zum anderen, dass Grenzwerte überschritten werden, die bautechnisch gelöst werden müssen. Daher sollen die Balkone an der Straße sowie der Ost- und der Südseite des Gebäudes durch zusätzliche Schallschutzglasscheiben vor dem Lärm geschützt werden.

„Guggemos“-Hotel durch fünf Gebäude ersetzt

Entstehen werden dann fünf Gebäude, wie Architekt Oliver Kiermeier von KPSW Architekten und Stadtplaner aus Hausham erklärte. Neben zwei viergeschossigen Häusern an der Hauptstraße, in denen in den unteren Geschossen Gewerbe und in den Obergeschossen Wohnungen untergebracht werden sollen, zwei kleinere Wohnhäuser am Wasser sowie ein Gebäude mit Gastronomie. Außerdem ist besagte Tiefgarage mit 47 Stellplätzen geplant.



Die Stadträte fanden die Pläne weitestgehend gut, hatten aber vereinzelt auch noch Fragen beziehungsweise Anmerkungen. So kritisierte Ursula Janssen (Grüne), dass die zwei Gebäude von der Hauptstraße weggerückt werden im Vergleich zum jetzigen „Guggemos“-Hotelbau. Sie wünschte sich eine harmonischere Baulinie mit den Nachbargebäuden.

Platz für möglichen Radweg an B307

„Das wurde auf Wunsch der Stadt so gemacht“, erinnerte Bürgermeister Johannes Hagn. „Wir wollen da die Bebauung auflösen, weil diese momentan sehr dicht an der Bundesstraße entlang verläuft.“ Hintergrund ist auch der, dass die Stadt an einem Radkonzept feilt und direkt Platz für einen möglichen Radweg gelassen werden soll.

Andreas Obermüller (FWG) war ebenfalls froh um die gefundene Lösung, da die Einfahrt in die Ortsmitte so ihren schluchtartigen Charakter verliere. Zwei bis zweieinhalb Jahre werde der Neubau brauchen, sagte der Planer. Die Stadträte schickten den Bebauungsplan nun gegen die Stimmen von Thomas Mandl (SPD), Ursula Janssen und Marcus Staudacher (Grüne) ins Verfahren. ksl